Comissão do estatuto realizará reuniões quinzenais

Foi dado o primeiro passo para a reforma do estatuto do Vitória. A comissão responsável reuniu-se na quinta-feira, 24, na Fundação João Fernandes da Cunha, no Campo Grande, para discutir o assunto.

De acordo com o presidente da comissão e vice do Conselho Deliberativo, Silvoney Sales, ficou definido que vão ser realizadas reuniões quinzenais para tratar do assunto.

Silvoney ainda informou que o prazo para que a comissão apresente a proposta ao Conselho é de seis meses. Estão sendo estudados os estatutos do Internacional, Grêmio e Palmeiras.

adblock ativo