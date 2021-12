Começa venda de ingressos para Vitória x Atlético-PR

Começaram nesta quarta-feira, 17, a venda dos ingressos para a partida entre Vitória e Atlético-PR, no sábado, 20, às 16h, no Estádio Manoel Barradas.

Os ingressos podem ser comprados em pontos de venda oficiais do clube, localizados em shopping da capital baiana, até a sexta-feira, 19. Outra opção são as bilheterias do estádio, que venderão as entradas até os 15 minutos do segundo tempo do jogo.

O funcionamento das bilheterias vai das 9h às 17h. Nos outros pontos oficiais, o funcionamento obedece ao horário estipulado pelos shoppings.

O preço é o que a torcida já está acostumada: R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia para as arquibancadas; R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia para as cadeiras. Não é preciso apresentar documento comprobatório para a meia entrada.

