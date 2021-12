Começa venda de ingressos para Vitória e Botafogo

Começou nesta quarta-feira, 10, a venda de ingressos para o jogo entre Vitória e Botafogo neste sábado, 13, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Baiano 2013. Os rubro-negros podem adquirir a entrada nesta quarta, na bilheteria do Barradão, nas lojas da Ticketmix - nos shoppings Iguatemi, Salvador e Paralela - ou pela internet. Para os torcedores do Leão, a comercialização na Arena Fonte Nova será apenas no sábado, 13

Já para os torcedores do Botafogo, a venda na bilheteria do estádio começa nesta quarta e segue até sábado. Eles também adquirir o bilhete nas lojas da Ticketmix e na internet. Apesar do mando de campo ser do Botafogo, os times e a direção da Arena acordaram que 90% da capacidade do estádio será destinada à torcida rubro-negra.

