Começa venda de ingressos para o jogo Vitória e São Caetano

Começou nesta quarta-feira, 24, a venda de ingressos para o jogo entre Vitória e São Caetano, que acontece nesta sexta-feira, 26, às 18h30 (horário de Salvador), no estádio Manoel Barradas (Barradão), válido pela 33ª rodada da Série B 2012.

Com valor de R$ 20 (arquibancada) e R$ 40 (cadeira), os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Barradão, das 09 às 17h. Nos outros pontos (Loja do Leão, loja Estação Rubro-Negra e loja Leão da Barra), a venda segue o horário de funcionamento dos shoppings.

Atualmente na segunda posição, o Vitória tem 66 pontos, um atrás do líder Goiás, e oito acima do quinto colocado, que é justamente o adversário da partida de sábado. Segundo dados do instituto de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o rubro-negro baiano tem 98,3% de chance de classificação e 20,5% para conquistar o título da Segundona.

Veja os pontos de venda para o jogo entre Vitória e São Caetano:

Loja do Leão - Shopping Capemi (ao lado do Iguatemi)

Loja do Leão - Shopping Center Lapa (Piedade)

Loja Estação Rubro-Negra - Shopping Paralela

Loja Estação Rubro-Negra - Salvador Norte Shopping

Loja Leão da Barra - Shopping Passeo (Em frente ao Parque da Cidade)

Bilheterias do Estádio Barradão

*Horário de funcionamento das bilheterias - das 9h às 17h

*Nos outros pontos, o horário de funcionamento é de acordo com o horário dos shoppings

Preços: Arquibancada (R$20,00); Cadeira R$40,00 (venda exclusivo para torcedor do Vitória)

