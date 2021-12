Começa venda de ingressos para o jogo Vitória e Salgueiro

Teve início ao meio dia desta segunda-feira, 21, a venda de ingressos para a partida entre Vitória e Itabaiana, que acontece nesta quarta-feira, 23, às 19h15, no Barradão, valendo a segunda rodada da 1ª fase da Copa do Nordeste.

Ao valor de R$ 25 (arquibancada) e R$ 50 (cadeira, exclusiva para torcedor do Vitória), os ingressos podem ser adquiridos nesta segunda-feira apenas nas bilheterias do Barradão. Nos demais postos, nos shoppings Capemi, Lapa, Passeo, Salvador Litoral Norte e Bela Vista, as entradas para o jogo só poderão adquiridas a partir de terça-feira, 22, nos horários de funcionamento dos shoppings.

A partida será o primeiro jogo do Vitória na temporada 2013 no Barradão. No último domingo, o rubro-negro estreou com triunfo na Copa do Nordeste, ao derrotar o América-RN por 2 a 1 em Natal, assumindo a liderança do grupo C.

adblock ativo