Começa venda de ingressos para jogo Vitória e Vasco

Teve início nesta quarta-feira, 29, a venda de ingressos para o jogo entre Vitória e Vasco, a ser disputado no próximo sábado, 1, às 18h30, no estádio Manoel Barradas, pela terceira rodada da Série A do campeonato brasileiro.

Os ingressos custam R$ 30 (meia) para a arquibancada e R$ 50 (meia) para arquibancada. Devido ao feriado, a venda de ingressos nas bilheterias do Barradão na quinta-feira, 30, vai até às 15 horas (nos demais dias, até às 17h). Os outros pontos de vendas seguem os horários de funcionamentos dos shoppings onde ficam.

Preços e locais da venda de ingressos para o jogo Vitória x Vasco:

PREÇOS



Arquibancada*

Inteira - R$ 60,00

Meia - R$ 30,00



*Mesmos valores para torcedor visitante que tem acesso exclusivo. Para torcida visitante somente nas bilheterias do Barradão



Cadeira**

Inteira - R$ 100,00

Meia - R$ 50,00



**Venda exclusiva ao torcedor do Vitória



PONTOS DE VENDA

Loja do Leão - Shopping Capemi (ao lado do Iguatemi)

Loja do Leão - Shopping Center Lapa (Piedade)

Estação Rubro Negra - Shopping Paralela

Estação Rubro Negra - Salvador Norte Shopping (Rótula do Aeroporto)

Planeta Vitoria - Shopping Bela Vista (Cabula)

Leão da Barra - Shopping Passeo (Em frente ao Parque da Cidade/Itaigara)

Bilheterias - Barradão



OBS: Criança com 11 anos e 8 meses não paga ingresso para acesso à ARQUIBANCADA desde que acompanhada e com documentos que comprovem a idade



adblock ativo