Começa venda de ingressos para jogo Vitória e Corinthians

O torcedor rubro-negro já pode comprar o ingresso para a partida entre Vitória e Corinthians, que acontece no domingo, às 16 horas(horário de Salvador), no estádio do Barradão.

O Leão conta com o incentivo de seu torcedor para se aproximar ainda mais do grupo que se classifica a Libertadores do ano que vem. O Vitória é o 6ª na tabela, cinco pontos atrás do Atlético-PR, quarto colocado.

As entradas custam R$20,00 (meia-entrada) e R$40,00(inteira) na arquibancada. Já nas cadeiras, os preços estão no valor de R$ 40,00 (meia) e R$80,00(inteira). O setor é exclusivo para a torcida rubro-negra.

adblock ativo