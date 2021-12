Começa venda de ingressos para jogo entre Vitória e Flamengo

Teve início nesta terça-feira, 26, a venda de ingressos para o jogo entre Vitória e Flamengo, que acontece neste domingo, 1, às 16 horas (horário de Salvador), no estádio Manoel Barradas, o Barradão.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) para arquibancada e R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) para cadeira. Nos pontos de venda nos shoppings, os ingressos poderão ser comprados até o sábado, 30, às 17 horas. Já nas bilheterias do Barradão, poderão ser comprados até o início do segundo tempo da partida.

Os torcedores do Flamengo poderão comprar os ingressos destinados para a torcida visitante a partir de sexta-feira, 29, exclusivamente nas bilheterias do Barradão. Cada torcedor pode adquirir apenas dois bilhetes.

Crianças até 12 anos incompletos não pagam ingressos para o setor de arquibancada, precisando estar acompanhada de um responsável e com documentos com foto para comprovar a idade.

Com 55 pontos e ocupando a sétima posição, o Vitória ainda luta por uma vaga na Libertadores. Por isso, o apoio da torcida será importante neste que é o último jogo do Vitória este ano no Barradão.

