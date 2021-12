Começa a venda de ingressos para o jogo Vitória e América-MG

Já estão à venda os ingressos para o jogo entre Vitória e América-MG, que acontece nesta terça-feira, 6, às 20h50 (horário de Salvador), no estádio Manoel Barradas, o Barradão.

Os ingressos custam R$ 20 (arquibancada) e R$ 40 (cadeira), preço único. As vendas acontecem nos postos (veja lista abaixo) até às 14 horas de terça-feira ou até o horário do jogo nas bilheterias do Barradão.

O jogo, válido pela 35ª rodada da Série B, marca a estreia do técnico Paulo César Gusmão no comando do Vitória. O rubro-negro baiano terá os desfalques do meia Pedro Ken e do zagueiro Josué, machucados, além do zagueiro Gabriel, suspenso.

Pontos de venda:

Loja do Leão - Shopping Capemi (ao lado do Iguatemi)

Loja do Leão - Shopping Center Lapa (Piedade)

Loja Estação Rubro-Negra - Shopping Paralela

Loja Estação Rubro-Negra - Salvador Norte Shopping

Loja Leão da Barra - Shopping Passeo (Em frente ao Parque da Cidade)

Bilheterias do Estádio Barradão

OBS: Horário de funcionamento das bilheterias - das 9h às 17h

Nos outros pontos, o horário de funcionamento é de acordo com o horário dos shoppings

