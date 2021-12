Com Zé Love, Vitória faz treino físico na Toca do Leão

Os atletas do Vitória fizeram neste sábado, 8, um treinamento físico na Toca do Leão, em Salvador, em preparação para enfrentar a Ponte Preta na quinta-feira, 13, às 19h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Nesta manhã, o elenco do Rubro-Negro realizou um trabalho de força e velocidade. O atacante Zé Love, que não desceu para o campo na sexta, 7, e o zagueiro Victor Ramos participaram normalmente das atividades. Já meia Leandro Domingues e o colombiano Cárdenas, que voltam de contusão, estão na fase de transição.

A única ausência foi Marinho. O atacante segue tratamento da contusão muscular na coxa direita. Ele fez o exame de imagem para identificar o grau da lesão, mas o resultado só deve sair na segunda, 10.

Neste domingo, 9, os atletas folgarão. Na segunda, o elenco volta aos treinos.

