Com zaga reserva, Vitória tenta quebrar tabu diante do São Paulo

Nesta terça-feira, 12, o Vitória encara o São Paulo, no Morumbi, e tem mais uma chance para encerrar uma escrita histórica: o Rubro-Negro nunca venceu a equipe paulista como visitante. Ao todo, foram 19 confrontos, com três empates e 16 derrotas do Leão. O encontro é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a bola começa a rolar às 21h30.

Para Jeferson, “chegou a hora” de pôr fim ao jejum. O lateral, ex-Ponte Preta, tem bom retrospecto diante do São Paulo. Venceu três das quatro partidas contra o Tricolor, porém nenhum dos triunfos aconteceu no Morumbi.

“Chegou a hora. O Mancini conversou com a gente e falou que o Vitória nunca ganhou no Morumbi. Temos que estar concentrados. Pode ter certeza de que vamos ter um resultado positivo”, projetou o jogador.

Até o ano passado, o Vitória nunca tinha vencido nenhum dos quatro grandes paulistas em São Paulo. O tabu teve fim com o triunfo que encerrou também uma invencibilidade de 34 jogos do Corinthians.

No último sábado, mais uma vez em Itaquera, empatou sem gols com o mesmo Alvinegro. Resultados que motivam o elenco rubro-negro a acreditar que é sim possível vencer o São Paulo na partida de logo mais.

“Vai ser um jogo importantíssimo para nós antes dessa parada. Importância de estar defendendo o Vitória dentro do Morumbi, e mais essa de defender um tabu, é importante isso. Nossa equipe está preparada. Espero sair com a vitória”, disse Neilton.

Zaga reserva

A partida desta terça traz um desafio a mais para Vagner Mancini. Sem poder contar com os zagueiros titulares – Kanu está suspenso e Aderllan não pode entrar em campo por motivos contratuais –, o treinador deve apostar na dupla formada por Ramon e Bruno Bispo.

Bruno chegou a ser titular no começo da temporada, mas após uma sequência de falhas passou a figurar apenas no banco de reservas, e chegou a nem ser relacionados em algumas partidas.

Vale lembrar ainda que o defensor foi um dos protagonistas do polêmico Ba-Vi, que precisou ser encerrado por falta de jogadores do Vitória. A partida teve fim justamente após Bruno impedir uma cobrança de falta para forçar o segundo amarelo e, consequentemente, a expulsão.

Bruno Bispo foi titular pela última vez no dia 8 de abril, na final do Campeonato Baiano. Nesse jogo, fez dupla de zaga com Walisson Maia.

A última partida do Leão com Ramon e Bruno na dupla de zaga foi o triunfo por 4 a 1 contra o Ferroviário, pelo Nordestão, há quase três meses.

