Com Wallace e Ramon, Vitória ainda não perdeu no Brasileirão

Se tem algo dando certo na equipe do Vitória na ‘Era Mancini’ é a defesa: mais sólida e compacta, vem dando poucas chances aos times adversários e sofreu apenas dois gols em cinco partidas.

E, em quatro delas, o Vitória não perdeu. Em três, venceu. Em comum nessas partidas estão as presenças do zagueiro Wallace e do volante Ramon, que ajudaram a costurar o setor defensivo da equipe.

Na única partida em que os dois não jogaram juntos – contra o Avaí, no Barradão, no último dia 12 – o Leão perdeu por 1 a 0.

Na ocasião, Wallace estava suspenso pelo terceiro amarelo e foi substituído pelo garoto Bruno Bispo, que fez sua estreia pelo profissional nessa partida. Ramon jogou.

Em entrevistas, Wallace sempre valoriza a equipe como um todo e repete que defender e atacar compete aos 11 jogadores em campo. E o também zagueiro Kanu afirma que o novo estilo de jogo do Vitória caiu muito bem. “A gente tem uma maneira de jogar em que, fora de casa, as coisas acontecem. A gente joga atrás da linha da bola, tem uns jogadores que encaixaram. Temos jogadores com velocidade, passa todo mundo da linha da bola”, explicou.

Vale ressaltar que, desde que Mancini assumiu a equipe, o Vitória ainda não perdeu fora de casa e nem teve a sua defesa vazada. Os dois únicos gols que levou foram no Barradão, contra a Ponte Preta e Avaí.

“O Corinthians, mesmo, é uma equipe que está no topo, e dentro ou fora de casa, joga atrás da linha da bola, por uma bola. E a gente vai jogar assim. As coisas estão acontecendo“, apostou Kanu

Ingrediente a mais

Ramon e Wallace estarão no time titular que vai enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira, na próxima segunda-feira, 28. E a expectativa é grande: se o Vasco perder para o Fluminense, neste sábado, 26, e o São Paulo não ganhar do Palmeiras, no domingo, 27, o Vitória só dependerá de um triunfo para, enfim, deixar a zona de rebaixamento.

Nesta sexta-feira, 25, Mancini comandou um treino técnico na Toca. Cleiton Xavier se recupera de desconforto na coxa direita, enquanto André Lima e Willian Farias ainda estão no departamento médico. A equipe viaja neste domingo para Curitiba após treinar pela manhã.

