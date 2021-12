Com volta de Leilson, Caio divulga lista de convocados

Após o treino na manhã desta sexta-feira, 29, no Barradão, o técnico do Vitória, Caio Júnior, divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida do rubro-negro neste domingo, 31, contra o Feirense. O treinador promoveu o retorno de meia Leilson e do atacante Marquinhos.

O meia não jogava desde o ano passado. O jogador que se recuperava de uma lesão fez um bom treino coletivo nesta quinta-feira. O atacante Marquinhos também se recuperou de uma lesão e poderá ser aproveitado por Caio Júnior. Outro jogador que pode estrear no ano é o zagueiro Victor Ramos, que ficou livre das dores na coxa.

Nesta sexta-feira, o teinador fez um treino coletivo de curta duração e com campo reduzido. Neste sábado, os jogadores farão um treino recreativo e logo após iniciam a concentração para a partida válida pela segunda fase do Campeonato Baiano. O jogo acontece às 16h, desde domingo, no Barradão.

