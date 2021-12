Com volta de Escudero, Vitória enfrenta Criciúma no Barradão

O duelo desta terça-feira, 2, contra o Criciúma, às 19h30, no Barradão, traz um novo alento ao torcedor rubro-negro para a caminhada rumo à Série A. Com a volta do capitão Escudero - ausente na derrota de 1 a 0 para o Botafogo, sábado, com dores musculares na coxa direita -, o Vitória terá, pela primeira vez, a dupla entre o argentino e Pedro Ken no meio-campo.

Tamanha expectativa em torno de ambos não é por menos. O curitibano teve participação direta na subida do Leão à Primeira Divisão em 2012. O gringo se destacou na brilhante campanha que culminou na 5ª colocação no Brasileirão, no ano seguinte.

A nova parceria dá uma esperança a mais para, enfim, o time mostrar um futebol consistente, a partir desta rodada da Série B. O Rubro-Negro ocupa a oitava posição, a três pontos do G-4. Foi eliminado de todas as outras competições neste ano.

Reencontro com a torcida

Pedro Ken, que reestreou diante dos botafoguenses no Rio de Janeiro, fará sua primeira partida no Barradão após seu retorno ao clube. Em 2012, ele liderou a equipe comandada inicialmente por Paulo César Carpegiani e, posteriormente, PC Gusmão, no retorno à elite.

Na época, o habilidoso meia atuou em 30 das 38 partidas. Com ele em campo, o Vitória teve aproveitamento de 64,5% da pontuação, fruto de 17 triunfos, sete empates e seis derrotas. Ficou na quarta posição, com 71 pontos, a sete do campeão Goiás. Ken anotou cinco dos 59 gols do Leão.

Damián Escudero tem a mesma idade dele: 28 anos. Desde que chegou, em fevereiro de 2013, assumiu a condição de líder, status confirmado na melhor campanha nordestina na era dos pontos corridos, o 5º lugar da Série A.

Durante os 27 jogos em que o argentino atuou naquele campeonato, o Leão teve desempenho de 60% - 13 triunfos, nove empates e cinco derrotas. No ano passado, entretanto, sofreu grave lesão de joelho e problemas musculares.

Ele se afastou por seis meses e ainda precisou parar outras vezes. Agora, espera, ao lado de Pedro Ken, não só firmar uma nova parceria de sucesso no meio-campo rubro-negro, mas também resgatar a boa fase: "Estou liberado (pelo departamento médico). Fiz ressonância e não teve nada. Estou me sentindo bem. Tratei intensivamente para chegar bem nesse jogo. Treinei e não senti nada. Espero voltar a brilhar e resgatar meu futebol".

Agrada a Escudero seu novo posicionamento, proposto pelo técnico interino Wesley Carvalho: "Fico mais avançado. Nosso time tem estrutura mais ofensiva. Para mim, fica mais fácil articular (jogadas)".

Zagueiro Ednei acaba sacado

Para a partida desta terça, o Vitória realizou apenas uma atividade tática na manhã de segunda, 1º, no Barradão. Sob os olhares e orientações do técnico interino Wesley Carvalho, o time foi definido com mudanças. O zagueiro Ednei, criticado pela torcida, deu lugar ao estreante Guilherme Mattis, paulista de 24 anos.

De volta, Escudero assume a vaga deixada pelo suspenso Rhayner. Rogério e Élton continuam responsáveis pelo ataque. O volante Luiz Gustavo e o zagueiro Maracás permanecem entregues ao departamento médico. O primeiro reclama de dores musculares, enquanto o segundo está com uma pubalgia.

Já o Criciúma não contará com um ídolo rubro-negros: Neto Baiano, que machucou o ombro. A assessoria de imprensa do Vitória informou que um acordo de cavalheiros na negociação impede a escalação do atacante contra o clube com o qual ele ainda tem contrato.

O Tigre é 10º colocado, com a mesma pontuação do Vitória, mas inferior no saldo de gols. Vem de derrotar por 1 a 0 o Atlético Goianiense em Santa Catarina.

Criciúma perde Neto Baiano

O grande desfalque da lista de atletas do Criciúma para o jogo em Salvador é Neto Baiano, ex-jogador do Vitória, que foi negociado recentemente para o aurinegro catarinense.

O atacante do Tigre não viajou porque sentiu uma pancada no ombro no triunfo sobre o Atlético-GO, por 1 a 0, mas não preocupa para as outras partidas. Para o lugar de Neto, uma das opções do técnico Moacir Júnior é Paulo Sérgio (foto), que manteria as características.

O Criciúma ocupa o 10º lugar, com seis pontos.

