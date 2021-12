Com volta de Amaral, Vitória realiza trabalho técnico

O time do Vitória segue na preparação para o confronto contra o Macaé no sábado, 7, às 16h30, (horário da Bahia), no Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ). Na atividade da manhã desta terça, 3, o grupo realizou um trabalho técnico e contou com o retorno do volante Amaral, poupado no treino da segunda-feira, 2. Já pela tarde, o time realizou trabalho de musculação na academia do clube.

Desfalques

O treinador rubro-negro, Vagner Mancini, ainda tem dúvidas para o time que vai escalar na partida de sábado contra a equipe carioca. O lateral esquerdo Diego Renan e o meia Escudero podem ficar de fora.

Diego será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após ter sido enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), quando fora expulso no duelo contra o Paraná, na Arena Fonte Nova, válido pela 31ª rodada da Série B.

Já o argentino Escudero, sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda quando bateu uma falta no final do primeiro tempo, na derrota para o Náutico por 3 a 1. No intervalo da partida o jogador foi substituído. Ele ficou de fora dos dois treinos que iniciaram a preparação contra o Macaé e realiza exame de imagem nesta terça, em uma clínica particular para avaliar o trauma.

