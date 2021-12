Com volantes recuperados, Vitória volta a treinar

O Vitória terá menos duas preocupações para a fase inicial da Série A do Campeonato Brasileiro: nesta segunda-feira, 27, na reapresentação do elenco, os volantes Michel e Luís Alberto foram liberados para treinar.

A dupla, porém, ainda não deverá voltar a campo no jogo da próxima quarta-feira, 29, contra o Náutico, no Estádio dos Aflitos, em Recife-PE.

Juntamente com os jogadores que haviam sido titulares no duelo do último sábado, 25, contra o Internacional, Michel e Luís Alberto treinaram na academia de musculação. Eles somente devem retornar ao time no jogo do próximo sábado, 1º de junho, contra o Vasco, no Barradão.

Michel se recuperou da lesão no adutor da coxa que sofrera pouco antes da partida de volta contra o Salgueiro; Luís Alberto está livre de um edema na coxa que o havia tirado de ação nas finais do Cameonato Baiano.

Nesta segunda, o volante Cáceres, que tem substituído Luís Alberto como titular, foi poupado das atividades, mas não preocupa para a partida contra o Timbu. O técnico Caio Júnior comandou coletivo para os jogadores reservas.

Nesta terça-feira, 28, o treinador rubro-negro comandará novo treino e definirá qual o time que entrará em campo em Recife. A delegação do time baiano embarca às 16h30 para a capital pernambucana.

adblock ativo