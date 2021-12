Mais uma vez, o Leão se mostrou um visitante indesejado neste Campeonato Brasileiro. A virada heroica no último minuto da partida foi garantiu o 5º triunfo seguido fora de casa e colocou o time na 10ª posição do campeonato, podendo perder apenas uma posição a depender do resultado de Atlético-PR e Atlético-MG, que começa às 19h.

>>Veja a tabela de classificação

>> Confira os dados estatísticos

Matheus Vianna Com virada heroica, Vitória garante quinto triunfo seguido fora de casa

Assim como as demais partidas fora de Salvador, o Vitória iniciou o jogo com as linhas de marcação compactadas atrás do meio-campo e buscando os contra-ataques. A tática se provou novamente efetiva, quando o colombiano Tréllez recebeu passe longo de Neílton, carregou a bola e chutou na trave. No rebote, David abriu o placar para o Leão já aos 14 minutos. O jovem atacante quase amplia aos 21, quando em novo ataque rápido driblou dois marcadores, invadiu a área, mas tentou uma cavadinha defendida por Gatito Fernández.

Com mais posse de bola, o Botafogo não conseguia levar perigo ao gol de Caíque, insistindo na bola aérea. Mesmo assim, foi dessa forma que chegou ao gol de empate. Após cobrança de falta de João Paulo, Rodrigo Pimpão desviou na 1ª trave e o centroavante Brenner completou para as redes. Na comemoração, os atacantes homenagearam o colega de equipe Roger, diagnosticado com um tumor renal.

Os donos da casa cresceram com o gol, mas esbarraram na solidez defensiva do Vitória. Bruno Silva tentou de fora da área após rebatida ruim da zaga rubro-negra, mas não levou muito perigo.

Virada heroica

O Leão precisava vencer para evitar a zona de rebaixamento e voltou para a etapa final ocupando o campo de ataque. Tréllez, que tinha participado do primeiro gol e com bastante movimentação em campo, colocou a bola na trave em belo chute de longa distância.

Entretanto, a nova postura rubro-negra saiu pela culatra e o Botafogo conseguiu o segundo gol. Após passe esticado para Léo Valencia, Caíque chegou atrasado e cometeu o pênalti. Na cobrança, Brenner voltou a marcar no Nílton Santos.

Vágner Mancini então passou a mexer no time e colocou os jogadores que resolveram a partida. André Lima e Danilinho, que substituíram Uillian Correia e Geferson respectivamente, foram os heróis da 5ª vitória seguida do Leão fora de casa.

Aos 44 minutos, André Lima marcou de cabeça após cobrança de escanteio. No apagar das luzes e com um jogador a mais, após a expulsão de Léo Valencia, o Leão foi premiado com o gol da vitória assinado por Danilinho, que aproveitou bola disputada dentro da área.

Além da alegria do triunfo e terminar a segunda rodada seguida fora do Z4, a torcida rubro-negra pôde comemorar estar à frente do seu rival pela primeira vez nesta Série A.

Botafogo x Vitória- 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Quando: Domingo, às 16h

Gols: David, aos 14 minutos do 1º tempo; Brenner, aos 25 minutos do 1º tempo; Brenner, aos 15 minutos do 2º tempo (pênalti); André Lima, aos 44 minutos do 2º tempo; Danilinho, aos 49 minutos do 2º tempo

Público: 12.444 pagantes torcedores

Renda: R$ 295.995,00

Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

Cartões amarelos: Cleiton Xavier; Caíque, Gatito Fernández e Leonardo Valencia (2x)

Cartões vermelhos: Leonardo Valencia

Botafogo: Gatito Fernández, Luis Ricardo, Joel Carli (Marcelo), Igor Rabello, Victor Luis (Gilson) ; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, João Paulo e Marcos Vinícius (Leonardo Valencia); Rodrigo Pimpão e Brenner

Técnico: Jair Ventura

Vitória: Caíque, Patric, Ramon, Wallace e Geferson (Danilinho); Fillipe Soutto, Uillian Correia (André Lima) e Yago; Neilton, Santiago Tréllez e David (Cleiton Xavier)

Técnico: Vagner Mancini

adblock ativo