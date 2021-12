Com Victor Ramos de volta, Vitória treina na Toca

O Vitória retornou a Salvador nesta depois da mini-excursão longe de casa - um empate contra o Coritiba e uma derrota para o Botafogo - e já voltou ao batente na Toca do Leão. Na tarde desta sexta-feira, 2, o técnico Caio Júnior comandou um treino com os atletas que atuaram menos de 45 minutos contra o Botafogo com o zagueiro Victor Ramos de volta ao time.

Os jogadores que começaram a partida no Maracanã permaneceram na academia fazendo um trabalho muscular regenerativo e não treinaram com bola.

Com o capitão retornando da suspensão, Caio deve sacar Fabrício do time titular e retomar a dupla de zaga formada por Victor Ramos e Gabriel Paulista.

Na próxima rodada o Vitória recebe a Portuguesa no Barradão, neste domingo, 4, às 18h30, e o comandante rubro-negro convocou a torcida para o caldeirão: "É um jogo onde precisamos ter o apoio da torcida mesmo. O torcedor tem que incentivar nossos atletas, fortalecer e eles precisam disso".

