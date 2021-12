Com vantagem, Vitória recebe Ceará por vaga na semi

Depois da boa vantagem aberta no jogo de ida, quando venceu por 2 a 0 em pleno Estádio Presidente Vargas, o Vitória volta a enfrentar o Ceará na tarde deste domingo, 17, no Barradão, em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste.

De acordo com o regulamento do torneio regional, o rubro-negro baiano poderá até perder por um gol de diferença para garantir a sua classificação na próxima etapa do Nordestão.

Se perder por 2 a 0, o Leão disputará a classificação nos pênaltis. Já o Ceará precisa vencer por três gols de diferença, ou por dois, desde que faça mais do que dois tentos no Barradão.

De acordo com os cruzamentos da Copa do Nordeste, o vencedor do duelo entre Vitória e Ceará terá pela frente o vencedor do confronto entre ABC e Asa. No jogo de ida, disputado em Arapiraca-AL, as duas equipes empataram em 0 a 0.

Além de Vitória x Ceará, no Barradão, e de ABC x Asa, no Frasqueirão, o domingo que fecha as quartas de final do Nordestão terá ainda os confrontos Sport x Campinense e Santa Cruz x Fortaleza.

Vitória - Para a partida decisiva no Barradão, o técnico do Vitória, Caio Júnior, deverá manter pelo menos a base do time que iniciou o jogo de ida, no Presidente Vargas.

Sendo assim, o comandante rubro-negro deverá escalar os gringos Cáceres e Escudero mais uma vez entre os titulares. A dupla começou como titular na partida de Fortaleza e foi decisiva para a construção do resultado.

Autor do segundo gol no PV, Damián Escudero deverá formar dupla de ataque com Marcelo Nicácio mais uma vez. A entrada do gringo na linha de frente deverá resultar mais uma vez na saída de Marquinhos, que fica como opção no banco de reservas.

Na lateral esquerda, Mansur poderá perder a vaga para Cardoso: no PV, depois de um primeiro tempo em que o lado esquerdo rubro-negro se mostrou mais vulnerável que a ala direita, Caio Júnior trocou o jovem atleta pelo veterano.

Ceará - O time do técnico Ricardinho chega a Salvador com uma baixa: o lateral-direito Rafael Cruz, que havia estreado pelo alvinegro no primeiro confronto com o Vitória, sofreu uma lesão na coxa.

Mas a falta do jogador, a princípio, não deverá ser um grande problema para o Vovô: Eric, que havia começado a partida como titular, está á disposição do treinador e deverá ser mantido na equipe.

Uma vez que precisa de um resultado expressivo para arrancar a classificação diante do calor da torcida rubro-negra, Ricardinho deverá lançar mão de um time com uma postura mais ofensiva.

O meia-atacante Lulinha, que havia entrado no segundo tempo do jogo no PV, poderá ser a principal arma do treinador, que poderá optar por um esquema com três atacantes. O restante do time não deverá sofrer muitas mudanças.

