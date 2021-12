Com vantagem, Vitória pega Remo na Copa do Brasil Sub-20

A equipe Sub-20 do Vitória busca nesta quarta-feira, 18, contra o Remo, a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil da categoria. A partida será realizada no Barradão, às 20h30.

Para avançar, o rubro-negro joga por um empate sem gols. O primeira partida, em Belém, foi 1 a1. O leão, que ficou com o título no ano passado, na primeira edição da competição, tenta o bicampeonato.

O treinador Carlos Amadeu tem importantes desfalques para o confronto desta quarta. O zagueiro Josué cumpre suspensão automática, pelo cartão vermelho recebido no jogo de ida.

Outras ausências são os volantes Gabriel Soares e Edson Magal. O primeiro vai ser operado no púbis. Já Magal viajou com a delegação do time principal do Vitória para o jogo contra o Vasco, nesta quarta.

