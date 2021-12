Com vantagem, Vitória decide vaga com Juazeirense

Na última quinta-feira, 2, o Vitória não tomou conhecimento da Juazeirense e, no primeiro encontro pela semifinal do Campeonato Baiano, no Barradão, aplicou com autoridade uma goleada de 4 a 0.

O resultado deixa o rubro-negro em situação confortável no jogo da volta, na tarde deste domingo, 5, no Estádio Adauto Morais: para se classificar, o Leão pode perder por até três gols de diferença.

Já o Cancão de Fogo, que tem a vantagem de se classificar em caso de dois resultados semelhantes, somente avançará para a decisão se conseguir bater o Vitória com um escore mínimo de quatro gols.

De antemão, Juazeirense e Vitória, por terem sido as equipes de melhores campanhas da segunda fase do Estadual, já sabem que, numa eventual final, teriam o mando de campo no segundo jogo e teriam a vantagem de jogar por dois resultados semelhantes para ficar com o título do Baianão.

O vencedor do confronto entre o Leão e o Cancão de Fogo pegará na final o Bahia, que venceu o Juazeiro por 1 a 0 neste sábado, 04. As finais serão disputadas nos dias 12 e 19 de maio.

Vitória - O técnico Caio Júnior perdeu duas das peças mais importantes do atual elenco do Vitória: os meias Escudero e Renato Cajá foram vetados pelo departamento médico e não participam do jogo no Adauto Morais.

Substituído no intervalo da partida da última quinta-feira, 2, no Barradão, Cajá sentiu dores no músculo adutor da coxa. Vander, que entrou em seu lugar na última partida, também será lançado como titular neste domingo. Já Escudero, que esteve em campo durante os 90 minutos na primeira partida contra o Cancão de Fogo, reclamou de dores na perna e também foi poupado pelo departamento médico do clube. O paraguaio Cáceres deve ser o escolhido de Caio Júnior para ficar com a vaga do meia argentino.

Além deles, o zagueiro Gabriel Paulista e o volante Luís Alberto foram vetados no último treino de sábado, 4, e nem viajaram a Juazeiro. Caio relacionou Reniê e Neto Coruja entre os 18 convocados, mas o time titular será definido momentos antes da bola rolar. A única confirmação ocorre no setor defensivo, onde Fabrício vai iniciar a partida ao lado de Victor Ramos.

Na contramão dos desfalques, o comandante rubro-negro comemora o retorno do zagueiro, que volta ao time após o departamento jurídico ter conseguido efeito suspensivo que adia o cumprimento da suspensão de quatro jogos que o Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA) havia impetrado.

Juazeirense - Há um desfalque certo no Cancão de Fogo para a partida: o experiente zagueiro Sidraílson, que foi expulso na derrota do jogo de ida, no Barradão.

O beque Edy deverá ser o escolhido pelo técnico Barbosinha para ficar com a vaga no setor defensivo da Juazeirense. Para tentar reverter a vantagem construída pelo Vitória, o treinador do Cancão de Fogo deve lançar mão de um time ofensivo.

Em 17 jogos no Baianão, a Juazeirense venceu oito jogos, marcou oito gols e sofreu 18. O Cancão de Fogo foi o time de melhor campanha da segunda fase.

