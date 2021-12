Com um trabalho tático, Vitória segue preparação visando o Operário-PR

O Vitória segue se preparando para entrar em 2021 com o pé direito, diante do Operário-PR, no próximo domingo, dia 3 de janeiro, pela 32ª rodada do Brasileirão Série B. Nesta segunda-feira, 28, os jogadores se apresentaram no CT Manoel Pontes Tanajura para mais uma etapa de treinamento.

Sob o comando do técnico do técnico Rodrigo Chagas, o grupo rubro-negro iniciou os trabalhos com exercícios por posição, enquanto os defensores treinaram a posição da linha de quatro jogadores, os atacantes aprimoraram as finalizações.

Concluída a primeira etapa, o treinador do Leão aplicou uma atividade de ataque contra defesa e, antes de fechar a preparação, ainda promoveu um treino tático em campo reduzido, onde fez alguns ajustes no posicionamento do time.

O goleiro Ronaldo e os laterais Léo Morais e Van seguem entregues ao departamento médico. O atacante Alisson Farias foi atendido pelos fisioterapeutas do clube e realizou atividades físicas na academia da Toca do Leão.

A equipe rubro-negra volta a treinar na manhã desta terça-feira, 29, novamente no CT Manoel Pontes Tanajura.

