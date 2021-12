O Vitória adiou, mais uma vez, o sonho de sair da zona de rebaixamento. Na manhã deste sábado, 3, o Leão perdeu diante do Brasil de Pelotas por 1 a 0, em partida realizada no estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul. O gol do Xavante foi anotado pelo garoto de 18 anos Christian, o primeiro dele como profissional.

Alex Torres* | Foto: Jonathan Silva | GEB Com um jogador a menos, Vitória perde para o Brasil de Pelotas e se complica na tabela

Com o resultado, o Rubro-Negro se manteve na 19ª colocação do campeonato, com 11 pontos. Enquanto isso, o Brasil de Pelotas deu um salto de quatro posições na tabela de classificação e ocupa, temporariamente, o 11º lugar, com 17 pontos.

Depois de duas partidas londe de seus domínios, o Leão voltará a jogar em Salvador no próximo sábado, 10, diante do Paraná, no estádio Manoel Barradas, em Salvador. O confronto é válido pela 15ª rodada do Brasileirão Série B.

O Jogo

A partida começou muito pegado, sem muita criatividade para os dois lados. Logo de cara, no primeiro minuto de jogo, Baraka e Leandro Leite se estranharam e receberam o cartão amarelo. Assim, a primeira chance de perigo real só veio aparecer aos 12, após Léo Gomes arriscar um chute de fora da área e Carlos Eduardo fazer grande defesa. A partir daí, o duelo ganhou mais dinamismo e, com isso, o nome de Martin Rodríguez começou a ser destaque com grandes defesas.

Aos 21, Diogo Oliveira cobrou falta com muito veneno, mas o goleiro estava bem posicionado para espalmar e mandar para fora. Logo na sequência, o mesmo Diogo Oliveira cobrou escanteio e Rafael Grampola finalizou de primeira para mais uma defesa. O Vitória até demonstrou algum perigo no lance seguinte, com 23 minutos,com Wesley após bom contra-ataque puxado e tentativa de cobertura, mas a bola beijou o travessão do Xavante.

Com o jogo bem mais emocionante, o goleiro uruguaio ainda ganhou mais um momento de destaque. Aos 25, Ricardo Luz cobrou lateral para Grampola raspar de cabeça e Murilo Rangel encheu o pé para Martin espalmar.

Fazendo jus ao velho ditado: "água mole, pedra dura, tanto bate até que fura". No final da primeira etapa, aos 43, o Brasil de Pelotas encontrou seu gol após Christian receber belo lançamento do campo de defesa e só teve o trabalho de tocar na saída do arqueiro Rubro-Negro, indo para o intervalo a frente no placar.

Segundo tempo começou parecendo replay do primeiro. Com um embate muito duro e sem muita chance de perigo a ambos os lados. Com 22 minutos, Osmar Loss resolveu promover a estreia do equatoriano Jordy Caicedo, entrando no lugar de Wesley.

A mudança começou a surtir efeito no setor ofensivo Rubro-Negro e, aos 26, Gedoz cobrou falta com força para defesa de Carlos Eduardo. No rebote, quase que o estreante aparecia para empurrar para o fundo das redes. O troco do Xavante veio logo no lance seguinte. Diogo Oliveira abriu na direita com Grampola que dominou e tenta tirar de Martin Rodriguez, mas a bola passou raspando a trave direita.

Com 30 minutos, se já não estava bom para o Leão da Barra, piorou quando Léo Gomes chegou duro e foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. O Vitória até tentou reagir aos 36, quando Gedoz cobrou o escanteio e Caicedo apareceu muito bem para cabecear mas a bola foi em cima do goleiro da equipe gaúcha e a zaga afastar na sobra. Depois disso, faltou forças para o Rubro-Negro baiano, que terminou a partida amargando mais um revés e mais uma rodada na zona de rebaixamento da Segundona.

*Sob a supervisão da repórter Keyla Pereira

