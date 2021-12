Com um a menos, Vitória vira sobre o Flu em pleno Maracanã

Mesmo com um jogador a menos desde os 14 minutos do primeiro tempo, e depois de ter tomado uma virada no placar, o Vitória mostrou força longe de seus domínios e derrotou o Fluminense por 3 a 2 neste domingo, 27, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo fora de casa, o Leão chegou aos 47 pontos (cinco a menos que o quarto colocado) e subiu uma posição na tabela de classificação (agora, é o 6º), mantendo vivo o sonho de uma vaga na Copa Libertadores da América.

Com ambas as equipes correndo atrás do triunfo para alcançar seus objetivos no campeonato, o jogo no Maracanã foi bem movimentado. No primeiro tempo, o Vitória, apesar da desvantagem em campo após a polêmica expulsão do zagueiro Kadu, abriu o placar com o atacante Marquinhos. Na pressão, o time da casa empatou quatro minutos depois, com o gol contra marcado pelo lateral Ayrton, após boa jogada de Biro Biro.

Na segunda etapa, o Flu conseguiu a virada com o gol do atacante Rafael Sobis. Mas o improvável aconteceu: quando todos esperavam que o time da casa ampliasse o marcador, o time baiano, com menos atletas em campo, surpreendeu e, em três minutos, mudou a história do jogo, com os gols marcados por Juan (aos 17') e William Henrique (aos 19'). O destaque da partida foi Marquinhos, que, além de ter deixado o dele, participou dos outros dois gols que levaram o Leão à sua 13ª vitória na competição.

Para tentar mais um triunfo, em busca do G4, o Vitória volta à campo pelo Brasileirão no próximo domingo, 3. O rubro-negro recebe a equipe do Corinthians no estádio do Barradão, em Salvador, às 16 horas (horário de Salvador). No mesmo dia, um pouco mais tarde, às 19h30 (horário de Brasília), o Fluminense, que não vence há sete jogos, faz o clássico contra o Flamengo, no Maracanã.

Expulsão polêmica

Vitória e Fluminense entraram em campo na tarde deste domingo com objetivos distintos: enquanto o Leão tentava um triunfo para manter vivo o sonho de classificação à Libertadores da América, o Tricolor das Laranjeiras lutava para se distanciar da zona de rebaixamento. Com o apoio da torcida, foi o time da casa quem partiu para cima no minutos iniciais, sobretudo com as investidas do atacante Rafael Sobis, que, na primeira boa oportunidade, acertou a barreira em cobrança de falta.

Mesmo com a pressão adversária, o Leão encontrou alguns espaços e também se lançou ao ataque. No entanto, aos 14 minutos, o time baiano ficou em desvantagem em número de jogadores, após a expulsão do zagueiro Kadu - por falta cometida em Diguinho. O lance gerou discussão, já que, primeiro, o árbitro tinha tirado o cartão amarelo do bolso e, depois, voltou atrás e decidiu expulsar o jogador do Leão de campo. Os atletas do Vitória acusaram o juiz de ceder à pressão do time da casa.

Com um a mais, o Flu se lançou de vez ao ataque, enquanto via o time adversário recuar. Mas, o que a torcida do Tricolor das Laranjeiras não esperava era que os visitantes abrissem o placar. Foi o que aconteceu aos 23 minutos: após um chutão para o ataque do time do Vitória, a defesa do Fluminese deu bobeira e Marquinhos saiu livre na cara do goleiro Diego Cavalieri. O atacante rubro-negro tocou na saída do defensor para abrir o placar: 1 a 0.

A alegria rubro-negra durou pouco: a torcida do Leão ainda comemorava quando, quatro minutos depois, o time da casa conseguiu o empate. Após boa jogada no ataque, Biro Biro mandou na área e, ao invés de cortar, o lateral Ayrton se atrapalhou e marcou gol contra. Nos minutos finais da primeira parte da partida, com maior posse de bola, o time da casa pressionou, sobretudo com as investidas de Rafael Sobis e Biro Biro e na bola parada com Jean, mas nao conseguiu marcar o segundo.

Virada rubro-negra

O time carioca começou a segunda etapa da mesma forma como terminou os primeiros 45 minutos do confronto e, na pressão, virou o jogo com o gol marcado pelo atacante Rafael Sobis, que fez, aos 12 minutos, seu décimo gol no campeonato. As circunstâncias do jogo levavam a crer que o time da casa, com um mais, dominaria cada vez mais a partida.

No entanto, o que poucos esperavam aconteceu no Maracanã: o Leão precisou apenas de três minutos para mudar a realidade do confronto e ficar novamente em vantagem. Aos 17', Marquinhos arriscou chute de fora da área, a bola desviou em Leandro Euzébio, Cavalieri defendeu, mas largou. No rebote, Juan só teve o trabalho de empurrar para as redes e empatar: 2 a 2.

E nem deu tempo para o time da casa respirar: aos 19 minutos, em mais uma boa jogada de ataque do time baiano, Juan cruzou da esquerda, Marquinhos pegou de primeira na área e viu a bola desviar em Igor Julião e sobrar para William Henrique (que havia entrado no lugar de Renato Cajá). Sem titubear, o atacante mandou para o fundo gol, virando o jogo pra equipe rubro-negra: 3 a 2.

Os gols foram baldes de água fria no time carioca, que até criava boas chances, mas não conseguia marcar. Enquanto via o time adversário desperdiçar as oportunidades no ataque, o time do Vitória, perigoso, por pouco não marcou o quarto gol nos minutos finais do jogo. Aos 41', a defesa do Flu falhou e a bola sobrou para William Henrique, que chutou prensado e ainda acertou a trave. No rebote, Marquinos chutou por cima.

