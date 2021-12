Com um a menos, Vitória arranca triunfo sobre o América-MG

Neste sábado, 11, o Vitória mostrou mais uma vez a valentia que vem sendo característica principal da equipe nesta Série B 2012. Com um jogador a menos desde os 25 minutos do primeiro tempo, o Leão arrancou um triunfo de virada sobre o América-MG, por 2 a 1, pela 16ª rodada do torneio.

Aos 24 minutos do primeiro tempo, Alessandro dominou a bola com a mão na área rubro-negra e chutou cruzado, abrindo o placar para o Coelho. Revoltado com o árbitro por não ter marcado a irregularidade, o goleiro Deola, do Leão, partiu de forma agressiva para cima do árbitro Antonio Schneider, que lhe aplicou imediatamente o cartão vermelho.

Mas as falhas da arbitragem não abalaram o Vitória. Valentes, os jogadores do rubro-negro baiano arrancaram o empate ainda na etapa inaugural: Pedro Ken deixou tudo empatado aos 32 minutos, após passe do estreante Gílson. Na etapa complementar, veio a consagração: num lance de muita raça, Marcelo Nicácio virou o placar aos 40 minutos, decretando o triunfo heroico.

Com o excelente resultado, o Leão segue na segunda colocação da Série B 2012, agora com 35 pontos, apenas um a menos que o líder Criciúma - que neste sábado empatou com o São Caetano em 1 a 1.

Completam o G-4 Goiás e Joinville, com 32 e 30 pontos, respectivamente. O primeiro time fora da zona é o São Caetano, também com 30 pontos. Na próxima terça-feira, 14, o Vitória recebe o Guaratinguetá pela antepenúltima rodada do primeiro turno da Série B 2012. A partida acontece às 19h30, no Estádio do Barradão.

Leão prejudicado - A partida começou amarrada. Nos primeiros vinte minutos de jogo, o destaque ficou para o sistema defensivo das equipes. Tanto que o primeiro lance importante aconteceu apenas aos 24 minutos: Alessandro dominou com o braço na área rubro-negra e chutou cruzado para abrir o placar para o América. 1 a 0.

Revoltados com o gol irregular, os atletas do Leão partiram para cima do árbitro Antonio Frederico de Carvalho Schneider. O mais exaltados deles foi o goleiro Deola, que em troca recebeu o cartão vermelho. Para recompor a defesa, o técnico Carpegiani sacrificou o garoto Willie, que deu lugar para o goleiro Douglas.

Com um homem a menos e em desvantagem no placar, tudo indicaria que o Vitória estava praticamente derrotado, certo? Errado. A valentia do Leão tomou conta do Estádio Independência nos minutos seguintes. Aos 32 minutos, o estreante Gilson partiu para o ataque e encontrou Pedro Ken na entrada da área mineira. O meia ajeitou e chutou no canto esquerdo de Neneca para deixar tudo empatado. 1 a 1!

No minuto seguinte, o Leão por muito pouco não arrancou a virada ainda no primeiro tempo. Após lançamento de contra-ataque, o também estreante William ganhou na velocidade dos zagueiros e ficou frente a frente com Neneca; o goleiro do Coelho teve que se esticar todo para salvar o Coelho, mandando para escanteio.

Virada na raça - O rubro-negro voltou do intervalo jogando com inteligência. Enquanto o América-MG era só ataque, colocando praticamente todos os seus jogadores no campo adversário, o Vitória tentava chegar ao gol salvador no contra-ataque.

Aos 14 e aos 19, o Coelho cresceu na partida com Rodrigo Pimpão, que chutou duas bolas perigosas em cima da defesa rubro-negra. Exaustos pelo esforço, os jogadores do Vitória começaram a pedir substituição: William e Carlinhos saíram para a entrada de Marcelo Nicácio e Rodrigo Costa.

Aos 35 minutos, a estratégia do Leão deu certo. O garoto Leilson disparou pela esquerda e chutou da entrada da área; a bola tinha endereço certo: o ângulo do goleiro Neneca, que se esticou todo para salvar o Coelho pela segunda vez.

Aos 40, no entanto, não teve jeito. O volante Michel recebeu na direita e mandou para a área do América-MG; Marcelo Nicácio apareceu entre os zagueiros adversários para marcar o gol do sexto triunfo fora de casa do rubro-negro baiano na Série B. 2 a 1, de virada!

