Com um a menos, Vitória arranca empate com Cruzeiro no Mineirão

Depois de abrir 2 a 0 no placar, o Cruzeiro, mesmo com um homem a mais durante praticamente todo o segundo tempo, cedeu o empate ao Vitória, na manhã deste domingo, 3, em partida disputada no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols foram marcados por Alisson e Arrascaeta para o Cruzeiro. Na etapa final, Diego Renan e Vander, que acabara de entrar, balançaram as redes para o Vitória, que conseguia impor pressão mesmo após a expulsão de Ramon.

Com o resultado deste domingo, o time mineiro vai a 15 pontos e segue próximo à zona do rebaixamento. O Vitória foi aos 17 e também não se afasta da zona da degola. As duas equipes voltam a jogar na quarta-feira, mas pela Copa do Brasil, no Barradão, em Salvador, às 12h45.

No fim de semana, o Vitória encara o Fluminense, domingo, no Barradão, às 19h30. O Cruzeiro joga contra o Atlético Paranaense na segunda, 11, às 20h, no Mineirão.

Mesmo visitante, o Vitória começou a partida deste domingo no ataque. Logo aos 2 minutos, Dagoberto passou a bola por entre as pernas do zagueiro Lucas e tocou para Diego Renan, que quase abriu o placar. A resposta dos anfitriões veio aos 11 minutos, quando Bruno Viana escorou de cabeça depois de escanteio e Riascos marcou para o Cruzeiro, mas em impedimento. Gol anulado. Aos 18 minutos, o Vitória chegou de novo com perigo. Marinho avançou pela direita, se livrou de dois marcadores e bateu. Fábio defendeu.

O Cruzeiro não jogava bem, mas foi o time mineiro o primeiro a marcar. Aos 23 minutos, Lucas recebeu de Arrascaeta e tocou para Alisson dentro da área fazer. Cruzeiro na frente. O time mineiro teve nova chance em bola parada aos 29 minutos. Arrascaeta cobrou falta e Caíque fez ótima defesa.

Marinho, o melhor jogador em campo, tentou mais uma vez aos 33 minutos, em novo chute defendido por Fábio. Aos 35 minutos, o goleiro do Cruzeiro pegou outra, agora, de Kieza. Apesar do sufoco, a equipe mineira foi para o intervalo liderando o placar.

Aos 2 minutos do segundo tempo, Ramon parou ataque do Cruzeiro com Riascos e foi expulso. O segundo gol do time mineiro veio logo em seguida. Aos 9, Alex tocou para Riascos, que, de letra, passou para Arrascaeta, que não desperdiçou.

Com um a mais, o time que passou a pressionar foi o Cruzeiro. Aos 13, Arrascaeta lançou Alex. O jogador chutou e Caíque defendeu. O Vitória descontou aos 19 minutos, com Diego Renan cobrando pênalti cometido por Alisson sobre Marinho. O Cruzeiro não soube aproveitar a vantagem de ter um jogador a mais e levou o segundo gol aos 38 minutos do segundo tempo, com Vander, que aproveitou rebote depois de chute de Allano em cima da zaga.

Reforços



Antes do jogo, os atacantes Rafael Sobis, ex-Tigres (México) e Ramon Ábila, ex-Huracán (Argentina), foram apresentados pela diretoria do Cruzeiro à torcida. "A expectativa é a melhor possível. Finalmente estou vestindo essa camisa, que eu sempre vi um grande clube e sofri jogando contra. Sempre tive o sonho de vesti-la", disse Sobis, o reforço mais aguardado pela torcida. "Obrigado a todos os envolvidos e espero dar o melhor da minha parte. Fazer com que o Cruzeiro siga os caminhos das vitórias e ajudar os companheiros para irmos o mais longe possível."

