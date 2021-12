Mesmo com um jogador a mais desde os 14 minutos do 2º tempo, quando tava 1 a 1, o Vitória não conseguiu superar o Cruzeiro na noite desta quarta-feira, 6, no Barradão, e perdeu por 2 a 1. A partida foi válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Bruno Porciuncula Com um a mais, Vitória perde para o Cruzeiro no Barradão

Com o resultado adverso, o Vitória precisa vencer o jogo de volta, dia 20, no Mineirão, por 2 a 0 ou com um gol de diferença a partir de 3 a 2. Se for 2 a 1 para o rubro-negro baiano, jogo vai para os pênaltis. Qualquer outro resultado, a equipe mineira vai para as oitavas.

Antes disso, tem rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vitória recebe o Fluminense no Barradão, domingo, às 19h30, e o Cruzeiro joga contra o Atlético-PR na segunda, às 20h, no Mineirão.

Empate justo

O jogo começou movimentado com as duas equipes buscando o gol. O Vitória buscava o ataque pelas pontas, com Vander e Marinho, enquanto o Cruzeiro tocava mais a bola pelo meio. E foi em um desses toque que a equipe mineira abriu o marcador.

Logo aos 7 minutos, a torcida do Vitória levou um susto. William recebeu a bola na meia lua, deu um corte seco em Victor Ramos e mandou para o gol, sem chances para Caíque. O gol não mudou muito o panorama da partida, com os dois times no ataque.

O Vitória levou a melhor aos 14. Marinho tentou driblar Allano, que tocou de mão na grande área. Pênalti que foi convertido por Diego Renan para empartar a partida.

O Cruzeiro cresceu com a entrada do melhor do time, Arrascaeta, no lugar do jovem Alex, que saiu contundido. O atacante estava no banco para ser poupado, mas teve que entrar e foi responsável pelos melhores ataques da equipe mineira pela direita.

O rubro-negro sofria para armar jogadas, obrigando Kieza a recuar muito e acabar desperdiçando o poder dele no ataque.

<GALERIA ID=20620/>

Mais atacantes

Na volta do intervalo, Mancini foi obrigado a deixar o esquema de três zagueiros. Victor Ramos, com luxação no ombro, saiu para dar lugar ao meia Tiago Real. O Vitória continuou tentando o ataque pelas pontas. O Cruzeiro levava mais perigo ao gol e Caíque fez pelo menos duas defesas importantes.

Aos 14, Allano foi expulso e Mancini partiu para o tudo ou nada. Tirou o volante Amaral e colocou o atacante Alípio. Mas quem fez o gol foi a equipe mineira. Aos 26 minutos, William recebeu belo passe, correu mais que dois zagueiros do Vitória e mandou na saída de Caíque.

O gol fez o Vitória buscar o ataque de forma desgovernada. As bolas na área foram a tônica do Vitória, mas os atacantes não aproveitavam as oportunidades e o rubro-negro acabou saindo com a derrota, mesmo com um jogador a mais.

