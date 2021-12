O Vitória teve mais uma atuação consistente e conseguiu derrotar o América-MG por 1 a 0, neste sábado, 1º, no Barradão. O Leão chega aos 25 pontos e assume, momentaneamente, a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, se afastando da zona de rebaixamento. A partida foi marcada pela expulsão do atacante Rafael Moura, deixando o Leão com um jogador a mais em boa parte do jogo.

Com um a mais, Vitória derrota o América-MG e se afasta do Z-4

Logo no início do primeiro tempo, o centroavante do América-MG suspendeu o cotovelo e atingiu o rosto do atacante Erick, do Vitória. O juiz da partida, em cima do lance, aos 15 minutos, aplicou o cartão vermelho para o atleta da equipe visitante. Apesar da superioridade numérica, os primeiros 45 minutos terminaram empatados.

Já no segundo tempo, a equipe rubro-negra tomou conta das ações do duelo em Salvador. E, de tanto pressionar, o Leão abriu o marcador. O garoto Léo Ceará arriscou um belo chute de fora da área e contou com a sorte. A bola triscou nas duas traves e nas costas do goleiro João Ricardo, antes de entrar na meta do Coelho, anotando o único tento da partida.

A equipe do técnico Carpegiani volta a campo diante do Fluminense, na próxima quinta-feira, 6, às 19h, no Maracanã, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

O duelo entre Vitória e América-MG iniciou com as equipes se respeitando em campo e com poucas oportunidades de ambos os lados. O primeiro lance que mexeu com a partida aconteceu aos 15 minutos. O atacante Rafael Moura protegeu a bola com o cotovelo, atingindo o rosto do meia atacante do Leão, Erick. O juiz Luiz Flávio de Oliveira estava em cima da jogada e expulsou o atleta do time mineiro.

Com superioridade numérica, o Leão passou a ocupar mais o setor ofensivo em campo e Carpegiani acionou a entrada de André Lima no lugar do lesionado Yago, para contar com mais um atacante. No entanto, a primeira oportunidade de gol só saiu aos 32 minutos. O jovem Léo Ceará arriscou de longe e exigiu boa defesa do goleiro João Ricardo.

Em seguida, o Vitória voltou a assustar o arqueiro do Coelho com o atacante Erick, mas sem obter êxito. Ainda no final do primeiro tempo, a equipe visitante tentou sair mais para o jogo, mas esbarrou na marcação rubro-negra, terminando em 0 a 0 os primeiros 45 minutos.

Já a etapa final começou com o Leão pressionando o América-MG. Logo aos 2 minutos, em um bate e rebate dentro da área, o goleiro João Ricardo saiu mal e os donos da casa quase abriram o placar.

De tanto pressionar, o Leão conseguiu inaugurar o marcador aos 11 minutos. O centroavante Léo Ceará arriscou um chute de fora da área, a bola tocou nas duas traves, nas costas do goleiro João Ricardo e morreu no fundo das redes, colocando o Vitória com 1 a 0.

A partir daí, os donos da casa passaram a tomar conta do jogo. Bem postado defensivamente, o Leão segurou o Coelho e assustou o goleiro adversário, aos 27 minutos, em uma finalização do volante Marcelo Meli.

Aos 31 minutos, o Vitória quase amplia o marcador. Após boa jogada pela esquerda, o meia atacante Erick soltou uma bomba na trave. Já no final, o Leão administrou o placar, o América-MG só chegou com perigo em um chute de Carlinhos para boa defesa do goleiro Ronaldo, aos 42, e o duelo acabou em 1 a 0 para rubro-negro baiano.

Com um a mais, Vitória derrota o América-MG e se afasta do Z-4

