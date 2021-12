Com triunfo na estreia, Amadeu elogia trabalho feito anteriormente por Loss

Depois de 12 rodadas na zona de rebaixamento, três como lanterna, o Vitória conseguiu, enfim, sair da zona de rebaixamento após o triunfo conquistado diante do Paraná na noite deste sábado, 10, no Barradão. Em coletiva pós-jogo, o treinador Amadeu exaltou o trabalho que vinha sendo feito pelo comandante anterior, Osmar Loss, e agradeceu pelo desempenho da equipe dentro de campo.

"Primeiro, gostaria de dizer que o trabalho do técnico anterior estava sendo construído de uma forma muito competente, e, dentro dessa construção, ele teve seis jogos. Nesses jogos, conseguiu duas vitórias em casa, por isso hoje temos a terceira. Aproveitei o trabalho desenvolvido pelo Loss e, dentro do que foi incorporado, as características do Jordy, por exemplo, jogador de jogo direto, muita força e velocidade, dentro das características de outros jogadores que nós temos no elenco, pudemos aproveitar, colocando uma ideiazinha ou duas. Mas o mérito todo é dos atletas, pela dedicação e empenho", comemorou Amadeu.

Durante a partida, logo no início, alguns percalços preocuparam o comandante. Com cinco minutos de jogo, o lateral-esquerdo Chiquinho saiu de campo lesionado, dando lugar para Capa. De acordo com Amadeu, a equipe precisa sempre estar pronta para caso ocorra algum tipo de imprevisto.

"Quando a gente vem para uma partida, tem que se preparar para tudo. Faz exercício que é: 'Se a gente perder fulano, quem entra?'. Se perder um jogador expulso, faz exercício: 'É zagueiro? É atacante?' Para a gente se preparar. Então, quando substituí [Chiquinho], já tínhamos mais ou menos um percentual de preparação e discussão da comissão técnica", contou o comandante.

Artilheiro da equipe na competição, apesar de não marcar contra o Paraná, Amadeu ainda fez questão de destacar a boa partida feita por Anselmo Ramon. Com uma função mais solta no setor ofensivo, o centroavante ganhou mais mobilidade com a presença de Jordy Caicedo e ainda foi peça fundamental no lance que originou o segundo gol, marcado por Wesley.

"O Anselmo fez uma partida interessante. Foi ele o responsável por recuperar essa bola e depois fazer a assistência com um passe, ele fez uma assistência. Responsável por gerar muito essa bola no ataque e limpar algumas bolas. Wesley é um jovem, que eu tive a oportunidade de acompanhar pela base do Palmeiras. Fez uma final de Brasileiro contra o Vitória aqui e em São Paulo, acompanhei os dois jogos. Ele foi desequilibrante, porque tem a característica do futebol brasileiro, drible de um para um", analisou.

Por fim, o treinador Rubro-Negro ainda comentou sobre sua própria postura no banco de reservas. Segundo ele, a mesma energia que possui na vida, se aplica ao trabalho. "O Amadeu vibrante, intenso, vivo intensamente a minha vida, minha família, meu trabalho, o futebol. Então sou vibrante. Eu consigo, ao mesmo tempo que estou vibrando, mas estou lúcido, porque busquei esse aprendizado".

