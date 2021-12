Com treino tático, Vitória está pronto para encarar Guarani

Na manhã desta sexta-feira, 14, o técnico Paulo César Carpegiani acertou os últimos detalhes na Toca do Leão e o Vitória está pronto para encarar o Guarani, no sábado, às 16h, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O comandante rubro-negro passou instruções e exigiu muito dos jogadores nas cobranças de bola parada, como cruzamentos e laterais. Depois, realizou um rápido treino tático para aprimorar o posicionamento de seus atletas.

Sem Nino Paraíba e Tartá, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e Uelliton, machucado, a equipe titular do Leão contra o Guarani deve ter Deola; Léo, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Gílson; Michel, Fernando Bob, Pedro Ken e Willie; Élton e William.

Dinei volta - Fora do time desde o dia 3 de junho, quando se machucou na partida contra o Goiás, Dinei está de volta à equipe rubro-negra. O atacante foi incluído por Carpegiani na lista de 19 jogadores que embarcam para Campinas ainda na tarde desta sexta.

