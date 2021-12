Com treino fechado, Argel comanda coletivo na Toca do Leão

O Vitória fez um treino fechado à imprensa nesta quinta-feira, 3, visando o duelo diante do Atlético-PR, no domingo, 6, às 16h (horário da Bahia), pela 34ª rodada do Brasileirão da Série A.

Na atividade, o técnico Argel Fucks submeteu os jogadores do Rubro-Negro a um coletivo tático, onde começou a desenhar o provável time que deve começar jogando contra o Furacão. O elenco fez também um trabalho de bola parada.

O atacante Kieza, que sofreu uma pequena fratura no nariz contra o Fluminense e desfalcou o primeiro treino da semana, treinou normalmente e deve jogar no domingo.

Quem não poderá participar da partida é o volante Marcelo, suspenso pelo terceiro amarelo. Já o atacante Zé Love, que desfalcou a equipe na última rodada, está disponível para a partida.

O elenco Rubro-Negro volta ao batente na tarde desta sexta, 4, às 16h.

adblock ativo