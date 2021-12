Com trabalho tático, Barroca inicia preparação visando a Chapecoense

Após folgar no domingo, o grupo do Vitória retornou ao batente nesta segunda-feira, 12, no CT Manoel Pontes Tanajura, para dar início à preparação visando o confronto diante da Chapecoense, no próximo sábado, 17, na Arena Condá, em Santa Catarina.

Sob o acompanhamento do presidente Paulo Carneiro, os trabalhos começaram com exercícios físicos. Os atletas que iniciaram a partida contra o Avaí fizeram um regenerativo na fisiologia e, em seguida, foram à academia de musculação da Toca do Leão.

Já no gramado, o treinador Eduardo Barroca promoveu uma atividade de movimentação tática com os titulares. Na sequência, esses atletas fizeram corridas de 15 minutos em torno do campo e fecharam os trabalhos com tratamento de imersão em tonéis de gelo.

Os jogadores reservas foram divididos em dois grupos e fizeram um trabalho tático de pressão na saída de bola. Por fim, os jogadores fizeram exercícios de fundamentos com os auxiliares Anderson Gomes, Flávio Tanajura e Felipe Lucena.

A equipe voltará a treinar na manhã desta terça-feira, 13, no CT Manoel Pontes Tanajura, dentro do complexo do Barradão. Vitória e Chapecoense se enfrentam no sábado, 17, às 16h, em Chapecó. O duelo é válido pela 16ª rodada da Segundona.

