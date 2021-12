Com trabalho tático, Barroca comanda primeiro treino pelo Vitória

Devidamente apresentado, o novo técnico do Vitória, Eduardo Barroca, já comandou a primeira atividade, nesta quinta-feira, 8, no CT Manoel Pontes Tanajura. O grupo não tem tempo a perder, já que enfrenta o Avaí, neste sábado, 10, no estádio Manoel Barradas.

Diferente do que já é costume, Barroca começou os trabalhos com um tático, utilizando os atletas que começaram jogando na derrota contra o América-MG. Só depois, os titulares foram liberados para o tradicional aquecimento, com o preparador físico Ednilson Sena.

Enquanto os demais, sob o comando dos auxiliares, treinaram a parte técnica, focando na finalização, marcação e pressão na saída de bola. Por fim, Barroca assumiu o comando do grupo dos reservas e aplicou o mesmo exercício tático que havia passado aos titulares.

Na manhã desta sexta-feira, 9, o treinador vai encerrar a preparação do time e definir os atletas para o jogo de sábado contra o Avaí, às 16h, no Barradão, em Salvador. O confronto é válido pela 14ª rodada do Brasileirão Série B.

