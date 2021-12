Com titulares, Ney Franco desenha time que pega o Ceará

Depois de assistir o triunfo da equipe considerada reserva na quinta-feira, 13, a equipe retornou ao batente visando o compromisso contra o Ceará no próximo domingo, 16, em Pituaçu.

Enquanto os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra a Catuca fizeram treino regenerativo na academia do clube, o time titular participou de um treino coletivo sob os olhares atentos do comandante rubro-negro.

Em relação à equipe de quinta, várias mudanças. Juan e Ayrton retornam para as laterais e Matheus Salustinano e Jonathan Ferrari para o miolo da zaga. O paraguaio Cáceres e o jovem Mauri treinaram normalmente no meio campo, assim como Marquinhos e Dinei.

Ney Franco comandou as atividades em campo reduzido, trabalhando a posse de bola e aprimorando o passe, além de jogadas de bola aérea. Escudero foi o único que não participou do treinamento. Poupado, o argentino fez somente um treino físico.

Únicos dos titulares que atuaram contra a Catuense, Wilson treinou normalmente com o grupo enquanto Luiz Gustavo participou do treino regenerativo. No entanto, o atleta deve atuar contra o Vozão como volante, ao lado de Cáceres.

O Vitória se reapresenta na manhã deste sábado para finalizar a preparação para o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Nordeste. A tendência é que a equipe seja totalmente diferente da que atuou pelo Baianão, com exceção do goleiro Wilson, titular no último confronto.

adblock ativo