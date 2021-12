Com time titular, Vitória pega o Sergipe para manter embalo

Dois jogos: um triunfo e uma derrota. Esta é a campanha de Vitória e Sergipe na Copa do Nordeste. O time sergipano venceu o clássico na estreia e foi goleado pelo América na rodada do meio de semana, enquanto o rubro-negro foi derrotado em casa no primeiro jogo e se recuperou no último duelo.

As equipes medem força neste domingo, 26, às 16h, no estádio Francão, em Estância (SE), em um confronto direto pela liderança do Grupo A do torneio. O primeiro colocado é o América-RN, que bateu os dois rivais e disparou com seis pontos na chave. O Leão leva uma ligeira vantagem - tem um gol a mais de saldo - e ocupa a segunda posição na tabela.

A última vez que os times se enfrentaram em uma competição oficial foi na Copa do Nordeste de 2010, quando o rubro-negro bateu o Gipão por 2 a 0, fora de casa. O atual campeão sergipano busca quebrar um jejum de 13 anos sem vencer o Vitória e embalar na competição.

Antes do último treino coletivo antes de embarcar para Estância, o técnico Ney Franco comandou um coletivo no Barradão na sexta-feira, 24, e indicou que o time que bateu o Confiança terá mudanças para este domingo.

Lucas Zen foi deslocado para o meio - sua posição de origem à frente da zaga - e Mateus Salustiano treinou ao lado de Dão no miolo de defesa. Juan permanece no meio e Danilo Tarracha continua na lateral esquerda, enquanto Willie formou a dupla de ataque com Marquinhos, em lugar de Alan Pinheiro.

Já o treinador Vinícius Saldanha optou em realizar poucas mudanças na equipe que perdeu para o América-RN. Apenas o zagueiro Fernando Belém retorna após cumprir suspensão automática pela expulsão no jogo de estreia.

