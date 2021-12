Ainda que receba críticas por atuações não tão empolgantes na temporada, o Vitória continua vencendo. Na tarde deste domingo, 5, o time misto escalado por Argel Fucks fez o 'feijão com arroz' e bateu o Atlântico por 2 a 0, no Barradão, em jogo válido pelo Campeonato Baiano. Cleiton Xavier e André Lima marcaram os gols.

Jefferson Domingos* Com time misto, Vitória vence e continua 100% no Baianão

Com o resultado, o Vitória mantém o status de ser o único time do certame estadual com 100% de aproveitamento - seis triunfos em seis jogos - o que resulta em 18 pontos e liderança isolada. O Atlântico continua com seis pontos e cai uma posição: agora é o 8º colocado.

Na próxima quinta-feira, 9, o Vitória terá jogo importantíssimo contra o Vasco, pela Copa do Brasil. Dessa vez com os titulares em campo, incluindo o argentino Dátolo.

O duelo será em São Januário, no Rio de Janeiro, às 19h15. Com jogos de ida e volta, Vitória e Vasco definem a classificação na semana seguinte (quarta-feira 15) no Barradão.

Pelo Baianão, o Vitória só volta a jogar no dia 18 deste mês, contra o Jacuipense. O Atlântico também terá uma folga do Campeonato Baiano e só joga no dia 19 de março, contra o Fluminense de Feira, em Pituaçu.

Jogo duro

O Vitória sabia que o Atlântico não era um adversário fácil de ser batido. Isso porque o rubro-negro fez sua estreia na temporada justamente em amistoso contra o time de Lauro de Freitas. Na ocasião, venceu com certa dificuldade por 2 a 1, de virada. Para o duelo deste domingo Argel Fucks resolveu poupar os titulares para o jogo contra o Vasco. Altetas como Kieza, Fernando Miguel e Kanu não atuaram.

No início da partida o Leão até deu indícios de que dominaria a partida. Com boa movimentação dos meias Cleiton e Gabriel Xavier, o time da capital ficava com a bola de forma inteligente e dava a esperança ao torcedor de que finalmente iria vencer e convencer.

Só que a superioridade na posse de bola não foi o suficiente para furar o bloqueio do Atlântico que jogava por uma bola e se lançava pouco ao ataque.

Um dos lances mais perigosos do jogo surgiu de forma estranha. Em dividida envolvendo Bruno Ramires, a bola subiu demais, e acabou batendo no travessão do gol de Gustavo. O Vitória quase abriu o placar nesse lance esquisito.

O time parecia ter sentir a mudança do esquema para o 4-4-2, o fato de jogar sem um centroavante fixo e também sem os jogadores considerados titulares.

No entanto, aos 41 minutos da primeira etapa, Uillian Correia fez ótima jogada e deixou Cleiton Xavier na boa para inaugurar o placar no Barradão. Foi o primeiro gol do meia na competição e o quarto na temporada. Ele também já havia marcado contra o Atlântico no jogo anterior.

Para o gasto

Mais tranquilo pelo o marcado gol no final do primeiro tempo, o Leão conseguiu controlar o jogo na etapa final. Sem pressão, o time de Argel tocava a bola e assustava em chute de longes, como o Gabriel Xavier, aos 21 minutos que carimbou a trave.

Pensando no jogo contra o Vasco, Argel tirou Cleiton Xavier, colocou André Lima, e o time voltou a ter um centroavante de origem. André logo quase marcou de cabeça após escanteio de Gabriel Xavier, mas a bola biliscou a trave. No último minuto, o camisa 99 não perdoou e escorou para as redes um bom cruzamento de Pineda. Foi o segundo do time da capital.

FICHA TÉCNICA - Vitória x Atlântico | Campeonato Baiano – 7ª rodada

Local: Barradão, em Salvador

Data: 05/03/2017

Horário: 16h

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA)

Cartões amarelos: Bruno Ramires (VIT); Rogério Rios (ATL)

Gols: Cleiton Xavier e Adnré Lima

Vitória: Caíque; Patric, Vinícius, Alan Costa e Euller; Bruno Ramires (José Welison), Uillian Correia, Gabriel Xavier e Cleiton Xavier (André Lima); David e Paulinho (Pineda). Técnico: Argel Fucks.

Atlântico: Gustavo; Michel, Cássio, Sinval e Borges (Juan Quadros); Pedro Henrique, Antônio Carlos, Biziu (Hugo), Ramon Santos (Jailson) e Rogério Rios; Elísio. Técnico: Ricardo Silva

*Estagiário sob supervisão da coordenadora do Portal A TARDE, Iloma Sales.

