Com time misto, Vitória decide vaga com Sport nesta quarta

Mistão recheado. Escolher atuar com a maioria dos reservas tem sido saboroso para o técnico Ney Franco. Nesta quarta-feira, 3, contra o Sport, às 22 horas, no Barradão, o treinador novamente colocará uma formação alternativa para tentar permanecer na Copa Sul-Americana. Será a sexta vez em que os titulares serão poupados no ano, sob o comando do atual comandante.

Se depender do desempenho da turma que busca a vaga de titular, a classificação está garantida. Pelo menos é o que os números indicam. Nas cinco vezes em que os suplentes foram exigidos, o Vitória não perdeu. Foram quatro triunfos e uma igualdade. Levando em consideração que o Leão pode até empatar logo mais, basta manter o aproveitamento de 86% para continuar no torneio.

Além de descansar os titulares, Ney Franco também gosta de observar o potencial de alguns atletas secundários. Este ano, nomes foram testados em jogos com time misto e acabaram ganhando vaga entre os titulares. O melhor exemplo é o prata da casa José Wellison, que foi testado na partida contra o Confiança, em janeiro, ganhou moral e só perdeu vaga no Brasileirão há quatro rodadas. Chamou tanta atenção que foi parar na seleção sub-20. Outros jogadores, como Matheus Salustiano, Mauri e Euller, também se destacaram no time misto, mas só o último prosseguiu na Toca após o Baianão.

No elenco atual, alguns atletas também ganharam espaço de imediato. Nos últimos jogos de Jorginho como técnico, Richarlyson nem estava mais sentando no banco. Na última quarta, porém, foi escalado entre os reservas e ganhou vaga no jogo seguinte, contra o Flamengo. Luiz Gustavo e Marcinho seguiram o mesmo caminho. A empolgação é tanta que o meia afirmou que jogaria nos dois lados, tanto no time reserva quanto no titular.

"Claro que a hierarquia tem que ser respeitada. Se o Ney decidir que eu não vou jogar, vou respeitar. Mas, nesse momento, eu quero ajudar. E eu acho que eu posso ajudar estando dentro de campo. Não sei se eu conseguiria ver meus companheiros correndo e eu estando fora sabendo que eu posso jogar", disse Richarlyson.

O pedido foi atendido. Rick, como é conhecido entre os atletas, vai atuar também com a turma reserva. Com ele, mais quatro considerados titulares vão continuar no time contra o Sport: Fernández, Luiz Gustavo, Roger e Marcinho.

Novidade

A expectativa também gira em torno da estreia do novo meia Edno, que foi apresentado oficialmente nesta terça, 2, e já senta no banco nesta quarta. "Quando você chega em um clube novo, bate a ansiedade para poder estrear. Mas, quando piso no gramado, essa ansiedade sai. É no momento que tem que entrar com a cabeça tranquila e dar o melhor. Quando você entra focado, essa ansiedade sai", disse.

Jogos do 'time misto' em 2014

Confiança-SE 1x3 Vitória - Wilson, Gabriel, Salustiano, Vinícius e Mansur; Wellison, Mauri, Euller e Maia; Willie e Alan Pinheiro

América-RN 0x0 Vitória - Wilson, Nino, Ferrari, Defendi e Mansur; Luiz Gustavo, Wellison, Mauri e Leilson; Dinei e Marquinhos

Vitória 2x0 Catuense - Wilson; Nino, Luiz Gustavo, Ferrari e Tarracha; Zen, Wellison e Coruja; Willie, Alan e William

Juazeirense 1x2 Vitória - Wilson, Nino, Luiz Gustavo, Ferrari e Euller; Wellison, Coruja, Mauri e Felipe; William e Alan

Sport 0x1 Vitória - Fernández; Ayrton, Ednei, Luiz Gustavo e Mansur; Wellison, Richarlyson e Marcinho; Willie, Beltrán e Marcos

