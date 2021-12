Com time definido, Leão treina no frio de Curitiba

O Vitória chegou na fria capital paranaense por volta das 20h30 da sexta-feira, 26, e realizou, na manhã deste sábado, o último treinamento em preparação para o duelo com o vice-líder Coritiba, no Couto Pereira.

Os jogadores participaram de um treino leve e fizeram um rachão no CT do Atlético-PR, que terminou empatado no tempo normal. Nos pênaltis, o time do zagueiro Victor Ramos saiu como vencedor.

Os jogadores estão concentrados em um hotel no centro de Curitiba, onde ficarão até o final da tarde de domingo, quando saem para o Estádio Couto Pereira.

Se o técnico Caio Júnior não fizer mudança de última hora, o time vai campo com Wilson; Gabriel Paulista, Fabrício, Victor Ramos e Mansur; Michel, Cáceres, Renato Cajá e Escudero; Maxi Biancucchi e Dinei.

A partida com o Coxa está marcada para às 18h30 deste domingo, 28. Caso vença o time da casa, o Vitória ultrapassa o alviverde e se aproxima do líder Internacional que tem 18 pontos, quatro a mais que o Leão.

