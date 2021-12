Com time B, Vitória inicia duelo contra o Salgueiro

Embora a goleada recente de 7 a 3 sobre o Bahia tenha deixado o Vitória muito perto do título do Campeonato Baiano, o rubro-negro quer entrar com força máxima no jogo da volta, no próximo domingo, 19, no Barradão.

Por isso, o Leão entrará em campo contra o Salgueiro na noite desta quarta-feira, 15, no interior de Pernambuco, pela Copa do Brasil, com um time formado por jogadores considerados reservas. Dos titulares, apenas Michel estará em campo.

O vencedor do duelo entre Vitória e Salgueiro pegará o time que levar a melhor no certame entre Criciúma e São Bernardo. No primeiro jogo, disputado na terça-feira, 7, em São Paulo, as duas equipes empataram em 1 a 1.

Assim como aconteceu na primeira fase, o time visitante que vencer o jogo de ida por dois ou mais gols de diferença na segunda fase avança antecipadamente à fase seguinte do torneio nacional. Se não conseguir eliminar o jogo da volta, o Leão decidirá a classificação com o Salgueiro na próxima quarta-feira, 22, no Barradão.

A quarta-feira de Copa do Brasil tem ainda os duelos Flamengo x Campinense, Internacional x Santa Cruz, Goiás x Santo André, Criciúma x São Bernardo, Nacional-AM x Coritiba, Paysandu x Naviraiense, Betim x Crac e Bahia x Luverdense.

Vitória - O técnico Caio Júnior havia planejado levar apenas dois titulares para o jogo a ser disputado no interior de Pernambuco: o zagueiro Gabriel Paulista e o volante Michel.

Mas o defensor rubro-negro foi acometido por uma virose e acabou vetado pelo departamento médico rubro-negro. Reniê deverá ser o seu substituto. Outro que também ficou em Salvador, também com uma virose, foi o atacante Giancarlo.

Desta forma, somente Michel representará os titulares no primeiro embate contra o time pernambucano. O jogo será a oportunidade para os jogadores reservas do elenco buscarem espaço no time principal de Caio Júnior. Artilheiro do Leão na temporada, Marcelo Nicácio comandará o setor de ataque.

O Vitória chega à partida contra o Salgueiro com um aproveitamento de 50% na Copa do Brasil: na disputa da primeira fase, perdeu o jogo de ida para o Mixto por 2 a 1 e se classificou após ter aplicado goleada de 5 a 1 no Barradão.

Salgueiro - O time comandado pelo técnico Marcelo Chamusca não deverá ter mudanças em relação à equipe que venceu o Belo Jardim por 2 a 0, no último sábado, 11, no Cornélio de Barros.

Na primeira fase, o Salgueiro eliminou o Boa Esporte. No primeiro jogo, venceu o time mineiro por 2 a 0, no Cornélio de Barros. Na volta, em Minas Gerais, empatou em 2 a 2.

adblock ativo