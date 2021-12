Com time alternativo, Vitória inicia preparação para encarar Bahia de Feira

Após o empate por 0 a 0 diante do Confiança-SE, no último sábado, 27, pela Copa do Nordeste, o Vitória iniciou nesta segunda-feira, 29, no CT Manoel Pontes Tanajura sua preparação para encarar o Bahia de Feira, desta vez pelo Campeonato Baiano.

Para o duelo desta quarta-feira, 1°, às 19h30, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, o técnico Rodrigo Chagas, que pretende utilizar um time alternativo, poderá contar com o retorno do atacante Vico, liberado pelo Departamento Médico (DM), após um edema no ombro direito.

Além do jogador, ainda ficou de fora do treino tático, participaram da atividade inicial, todos os titulares no empate diante do time sergipano. Iniciado após a realização de testes rápidos, seguindo o protocolo estabelecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as atividades foram iniciadas no campo 1 da Toca do Leão, onde o grupo começou a manhã com aquecimento ministrado pelo preparador físico Ednilson Sena.

Logo em seguida, uma atividade com foco na manutenção da posso de bola foi orientada por Rodrigo Chagas. Já o assistente Flávio Tanajura, comandou exercícios específicos: defensivos para os zagueiros, e finalização com os homens de frente.

Ainda se recuperando de leão, os volantes Fernando Neto, Guilherme Rend e o atacante Wesley seguem em tratamento. Já o atacante Caíque Souza iniciou a transição com o preparador físico Rodrigo Santana.

