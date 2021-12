Com time alternativo, Vitória encara o Bahia de Feira pelo Estadual

O elenco do Vitória será colocado à prova nesta quarta-feira, 31. Como prometido por Rodrigo Chagas, o Rubro-Negro vai usar um time alternativo para enfrentar o Bahia de Feira, em jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Baiano. A partida está marcada para a Arena Cajueiro, em Feira de Santana, e a bola começa a rolar às 19h30.

Chagas antecipou a ideia de escalar os reservas já no fim de semana. Depois do treino de terça, 30, o técnico reforçou a intenção de “mudar quase toda a equipe” e prometeu chances para alguns atletas que somam poucos minutos jogados na temporada, como o zagueiro Mateus Moraes e o meio-campista Maykon Douglas, que inclusive foi citado pelo treinador.

“Praticamente vou mudar quase que toda a equipe, oportunizando também alguns jogadores para jogar, como é o caso do Maykon Douglas. Pode ser que possa pintar mais um ou outro. O mais importante é que possa focar no elenco”, disse Rodrigo.

Abrir espaço para novos jogadores e testar o elenco não é a única justificativa para a escalação alternativa contra o Bahia de Feira. Rodrigo Chagas também falou sobre a preocupação do desgaste dos titulares, que só esse mês já entraram em campo seis vezes. A última ‘semana livre’ do Vitória foi entre o dia 27 de fevereiro e 6 de março.

“David e Samuel fizeram 10 partidas. Gabriel Bispo, João Pedro, Pedrinho e Wallace fizeram nove jogos. A gente tem mantido basicamente quase que a mesma equipe. Agora a gente tem uma semana muito forte e decisiva. Campeonato Baiano amanhã, domingo Copa do Nordeste, meio de semana Copa do Brasil”, explicou o treinador.

Na fala de Rodrigo, ele deixa claro a estratégia de contar com os principais jogadores nas competições mais importantes, como o Nordestão e a Copa do Brasil. Mas o técnico tratou de valorizar o Campeonato Baiano e garantiu que o time segue com a ambição de voltar a disputar o título, algo que já não acontece há duas temporadas.

“Continuamos com foco no Baiano. Até porque continua o discurso que são dois anos que a gente não tem chegado nas finais. É uma competição que tem toda importância para a gente”, finalizou o técnico Rodrigo Chagas.

Quem joga

Apesar da proposta de usar uma escalação alternativa, os onze iniciais da partida ainda deve ter algumas peças do time base dos últimos jogos. É o caso do volante Gabriel Bispo, que cumpre suspensão na Copa do Nordeste e não vai entrar em campo no fim de semana, contra o Treze-PB. David e Pedrinho também foram relacionados.

Entre os jogadores que vão receber uma oportunidade, o principal nome é Walter. O atacante vai ser titular apenas pela segunda vez na temporada. Ele segue um cronograma especial de preparação e vive a expectativa de atuar mais de 45 minutos pela primeira vez.

