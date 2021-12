Em jogo com dois tempos bem distintos, e que terminou com um jogador a menos, ontem o Vitória empatou em 1 a 1 com o ABC, na Arena das Dunas, em Natal. Com apenas um ponto somado na sexta rodada, o Rubro-Negro perdeu uma posição e agora é terceiro colocado no Grupo B da competição regional.

Rafael Teles Com tempos distintos, Vitória volta com empate para Salvador

Alisson Farias abriu o placar para o Leão, que mandou no primeiro tempo e teve chances de fazer outros. Sem conseguir transformar o domínio em gols, o time sofreu o empate no último lance da etapa inicial e depois passou todo o segundo tempo sendo pressionado pelo adversário.

O Leão volta a campo na quinta-feira, novamente fora de casa, para enfrentar o Ceará pela terceira fase da Copa do Brasil.

O jogo

Um erro na saída de bola do ACB fez o Vitória ter a chance de abrir o placar já no primeiro minuto de jogo. O Rubro-Negro encontrou o adversário com a defesa aberta e conseguiu finalizar, de dentro da área, com Alisson Farias. Rafael fez a defesa.

O Leão seguiu incisivo no começo da partida. Aos três minutos Alisson Farias serviu Júnior Viçosa em um movimento de infiltração. O camisa nove segurou o tranco do zagueiro, conseguiu entrar na área, e chutou de perna esquerda. A bola passou perto da trave direita do goleiro alvinegro.

O gol no começo do jogo era merecido e veio aos 15’ em forma de pintura. Alisson Farias recebeu pelo lado esquerdo do ataque, gingou na frente do marcador e ganhou um pouco de ângulo para finalizar. Aí o camisa dez deu um ‘tapa’ na bola e acertou onde a coruja dorme. Um golaço na Arena das Dunas.

Aos 24’ quase veio o segundo. Dessa vez a jogada começou com um passe errado na transição ofensiva do ABC. Vico roubou a bola e passou para Gerson Magrão, que por sua vez serviu Júnior Viçosa dentro da área. Ele chutou forte e parou na defesa de Rafael.

Logo na sequência outra trama ofensiva terminou em finalização do centroavante rubro-negro. Dessa vez ele completou de carrinho após uma tabela com Van, pelo lado direito do ataque. A bola foi desviada pela defesa e gerou outro escanteio para o Leão.

Defensivamente o time de Geninho passou a ter mais problemas nos minutos finais da primeira etapa. A pressão do ABC foi aumentando até que, aos 45’, os donos da casa chegaram ao gol com Igor Goularte. O atacante completou para o fundo das redes após boa jogada de Richardson, que deixou Rodrigo Andrade e Vico na saudade pelo lado direito da defesa.

Outra notícia ruim no primeiro tempo do Vitória em Natal foi a lesão de Maurício Ramos. O capitão precisou ser substituído depois de um choque com João Paulo, que também deixou o campo após a colisão. O zagueiro John entrou para fazer sua estreia no time profissional do Rubro-Negro.

Segundo tempo

Depois da queda de rendimento no final da primeira etapa o Leão voltou a mostrar suas garras para o começo do segundo tempo. Aos três minutos Vico acionou Viçosa dentro da área, o atacante passou pelo goleiro Rafael, mas ficou sem ângulo para o chute. Na tentativa do cruzamento viu o passe ser cortado pela defesa.

Aos 15’ foi a vez do ACB se aproximar da virada. Em mais um lance de ataque pelo lado direito da defesa do Vitória, Igor Goularte chegou a linha de fundo e cruzou rasteiro. Erivan apareceu dentro da pequena área para completar e só não marcou porque Thiago Carleto acompanhou a marcação e travou o adversário.

Nessa altura do jogo o Rubro-Negro já não incomodava mais ofensivamente e sofria para segurar o empate no placar. Depois de pelo menos duas boas defesas de Ronaldo, Geninho sacou Rodrigo Andrade e colocou Jean em campo para reforçar a marcação.

Não deu muito certo. O ABC continuou dominante e a virada só não aconteceu porque Ronaldo voltou a salvar o Vitória em diferentes oportunidades. Geninho então tentou corrigir a situação com a entrada do meia Matheus Tenório no lugar do volante Guilherme Rend.

Pouco depois o treinador viu o time perder Vico, expulso. O atacante recebeu vermelho direto ao acertar o rosto do adversário quando tentou uma bicicleta no campo de ataque.

Terminar o jogo com um a menos serviu para valorizar o empate fora de casa em uma partida que começou com boa atuação e acabou sem motivos para elogios.

