Com tempo curto, Vitória faz último treino antes da semi e relaciona suspensos

Com pouco tempo para treinos, devido ao curto intervalo as partidas, o Vitória aproveitou a manhã desta sexta-feira, 23, para finalizar a preparação para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano, contra o Bahia de Feira, neste sábado, 24, às 17h, no Barradão.

Mesmo com a vantagem do empate, o Leão precisa entrar atento diante do Tremendão, que já surpreendeu o Rubro-Negro no Baianão de 2011. Para isso, o técnico Vagner Mancini realizou um treino tático, no qual orientou a possível equipe que entrará em campo.

Após a atividade, Mancini relacionou 26 atletas para a partida. Entre eles, aparecem os jogadores que foram punidos pelas brigas no Ba-VI. No entanto, cinco jogadores ainda serão cortados da lista inicial.

Na quinta, 22, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o efeito suspensivo do Leão, que entrou com um mandado de garantia no pleito.

