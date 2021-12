Com técnico interino, Vitória busca vaga diante do Serrano

Muita gente deposita em Carlos Amadeu a esperança de ver um Vitória diferente daquele deixado pelo ex-técnico Ricardo Drubscky. Porém, no duelo desta quarta-feira, 11, contra o Serrano, às 19h15, em Porto Seguro, pela Copa do Nordeste, o interino não promete a mágica de transformar um time criticado naquele sonhado pela torcida.



"A gente não tem vara de condão e não vai conseguir modificar o panorama com um treino de 15 minutos feito antes do jogo. Nós temos que aproveitar o que Ricardo deixou de legado. Para mim, é um legado de um profissional qualificado, trabalhador, mas que, pela dinâmica do futebol, não continuou aqui. Mesmo com tudo isso, temos conquistado bons resultado. Perdemos apenas um jogo oficial", avaliou Carlos Amadeu.

Pela segunda vez na condição de técnico interino, ele diz que não pretende assumir definitivamente o comando rubro-negro. Quando saiu da função de treinador da equipe sub-20 para virar auxiliar técnico no elenco profissional, o funcionário do Vitória deixou claro que seu projeto é se preparar para se tornar o treinador em 2016. Um projeto semelhante foi feito com Ricardo Silva em 2010.



Amadeu dirigiu o Leão no ano passado na primeira saída de Ney Franco. Perdeu para o Atlético Mineiro, por 3 a 2, em Feira, e para o Palmeiras, por 1 a 0, em Pituaçu, pela Série A.



"Queria deixar claro que minha função hoje é de assistente técnico. Estou nesta função e não posso pensar em algo além. Saí da base após seis anos de sub-20 e estou num momento diferente, na transição para treinador do profissional. E isso inclui essa situação de ter que assumir nesses momentos difíceis. E, depois, futuramente, a gente pode pensar nisso. Estou neste jogo contra o Serrano. Ou, se chegar outro treinador, posso nem ir para o jogo", afirmou Amadeu.

Mudanças

Apesar do discurso de despreendimento, Carlos Amadeu não deixou de dar seu toque particular na escalação que enfrenta o Serrano. O time-base permanece, mas o treinador provisório testou o meia-atacante Rhayner no lugar de Rogério no único treino, nesta terça, o que deve se repetir nesta quarta.



"Dentro do planejamento, Rhayner tem um bom tempo que não joga 90 minutos. Achamos que tem boa possibilidade de jogar. Mas não temos só 11 titulares e temos que mexer com a cabeça do jogador mesmo, para que passem confiança para todo o grupo", disse o técnico interino.



Outra mudança é na defesa, com a estreia de uma promessa das categorias de base. Como Kadu, Maracás e Saimon estão machucados, Amadeu não pensou duas vezes em promover o zagueiro Bruno, de apenas 18 anos, que formará dupla com Ednei.



"Quem aprovou Bruno no sub-20 fui eu. Tínhamos a opção do Léo Xavier, mas fizemos a opção pelo Bruno, um jogador canhoto que necessitamos", explicou o treinador.

O Leão se classificará antecipadamente às quartas de final do Nordestão se vencer o Serrano e o América-RN perder do Confiança em Aracaju.

adblock ativo