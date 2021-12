Com técnico interino no comando, elenco do Vitória volta aos treinos

Os jogadores do Vitória se reapresentaram na manhã desta terça-feira, 7, na Toca do Leão, após o empate com o Cruzeiro, e iniciaram a preparação para encarar o Grêmio. Como já é de praxe, os atletas que atuaram mais de 45 minutos no duelo com a equipe mineira fizeram apenas um trabalho regenerativo.

O restante do elenco rubro-negro participou de um treino técnico com jogadores das categorias de base sob comando do técnico João Burse. O treinador interino está confirmado à frente da equipe que vai atuar em Porto Alegre.

O volante William Farias e o atacante André Lima ficaram de fora das atividades. O capitão foi poupado dos trabalhos, após sentir um desconforto no joelho, mas realizou exames médicos que não detectaram lesão. Já o goleador se recupera de um trauma na coxa.

>> Volante está suspenso e desfalca o Vitória diante do Grêmio

Durante o treinamento, o lateral-esquerdo Marcelo Benítez sofreu uma pancada e acabou deixando a atividade mais cedo, enquanto que o meia atacante Rhayner, que se recupera de uma artroscopia, deu voltas ao redor do gramado.

O elenco do Leão volta aos treinos na quarta-feira, 8, no turno da tarde. O Vitória encara o Grêmio no próximo domingo, 12, às 19h, na Arena do Grêmio, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

