Com Soutto e Patric, Mancini espera jogo mais ofensivo

Mesmo com portões fechados, o treino desta sexta-feira, 8, na Toca do Leão não teve muitos mistérios: o time está confirmado e a estratégia de jogo contra o Fluminense, adversário deste domingo, 10, às 16h, no Barradão, também.

O treinador Vagner Mancini confirmou Fillipe Soutto e Patric nas posições desfalcadas no elenco – de Ramon e Yago, ambas no meio campo – e, assim, o time titular segue com apenas essas mudanças.

Mancini explicou que, com esses dois jogadores, o Vitória ganha em alguns pontos e perde em outros, mas espera manter a estratégia de jogo ‘fechado’ que vem dando certo fora de casa.

“O fato de a gente contar com Soutto e Patric torna a equipe mais ofensiva. Ramon é zagueiro de origem, então é mais marcador, ocupa mais espaços ali no meio. Não que o Soutto não faça isso, mas é diferente”, pontuou.

“Patric também muda um pouco as características em relação ao Yago, então acho que as duas entradas, somadas, deixam o time um pouco mais ofensivo. Talvez a gente perca um pouco no jogo aéreo, mas ganha em outros pontos”, acrescentou.

Ainda assim, o treinador garantiu que a principal missão do time é não sofrer gols. “Acho que não é o momento de mudar (o estilo de jogo). Aquilo que vem dando certo, você precisa manter”, defendeu.

Na Toca

No coletivo, os titulares treinaram bola parada ofensiva e defensiva e finalização. Os reservas fizeram uma atividade técnica em campo reduzido.

Se recuperando de lesão, o volante Willian Farias deu voltas nos campos e o meia Carlos Eduardo iniciou a transição.

O clube confirmou que o meia Cleiton Xavier e o atacante Kieza serão relacionados para o jogo.

