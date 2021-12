Com só seis gols no ano, Dinei tenta findar jejum

Se atacante vive de gol, Dinei está devendo na praça. Titular da camisa 9 rubro-negra, o atacante tem sido até importante para o time, mas não na arte de balançar a rede. No Brasileirão desse ano, o jogador marcou apenas três gols, muito diferente do desempenho nas temporadas anteriores.

Em 2013, no mesmo período, Dinei já tinha marcado cinco gols, o mesmo número de 2008, ano da melhor média com a camisa do Leão em Brasileiros (confira quadro ao lado). No geral, a temporada não tem sido generosa com o camisa 9. São oito bolas na rede em 2014. Ele é apenas o terceiro maior goleador do time, atrás de Ayrton e Juan, ambos com nove.

A média de gols deste ano só não é pior que a de 2012, ano em que o atacante sofreu uma série de contusões. Entretanto, apesar da seca, Dinei tem sido importante em outro aspecto. O camisa 9 virou garçom. Das quatro assistências do Leão no Brasileiro, uma foi do centroavante. No ano, já são três passes que resultaram em gol.

Concorrência

Apesar do altruísmo com os colegas, principalmente com o artilheiro Caio, Dinei tem uma sombra paraguaia no elenco. O atacante Beltrán está regularizado e chega com status de goleador. Este ano, o gringo fez 19 partidas pelo Cerro Porteño e anotou 13 tentos. Uma média de 0,68, por partida.

Pelo menos para o jogo de domingo, 10, contra o São Paulo, Dinei está livre do concorrente. Apesar de apto, o paraguaio Beltrán não foi relacionado para o duelo. Jorginho preferiu deixar o jogador trabalhando mais a parte física antes da estreia. O Vitória conta com oito atacantes no elenco, mas apenas os dois fazem a função de centroavante. Rômulo e Alan Pinheiro foram emprestados.

Na sexta, 8, Jorginho praticamente definiu a equipe que enfrenta o São Paulo. Como previsto, José Wellison foi sacado para a entrada de Adriano na frente de zaga. Os demais são os mesmos que venceram o Grêmio na última rodada: Wilson, Ayrton, Alemão, Kadu e Euller; Adriano, Richarlyson, Luis Aguiar e Marcinho; Caio e Dinei.

No final do treino, Jorginho fez alguns testes, colocando Neto Coruja e Mansur na equipe, deixando o Vitória mais defensivo. Ambos foram relacionados, assim como o atacante Marcos Júnior. Neste sábado, o grupo volta a treinar pela manhã, mas para fazer apenas o tradicional rachão. Em seguida, viaja para a capital paulista.

