Com salários atrasados, atletas do Vitória não treinam e se reúnem com Paulo Carneiro

Pelo segundo dia seguido, houve uma alteração na programação de treinos do Vitória, e os jogadores realizaram apenas trabalhos na parte interna da Toca do Leão. Nesta quarta-feira, 27, no entanto, não foi a chuva que impediu a atividade em campo. O próprio elenco rubro-negro optou por não fazer trabalhos com bola, em resposta aos salários que seguem atrasados no Barradão.

A atividade estava programada para as 9h, horário em que apenas os preparadores de goleiro estavam no campo de treino para as atividades. Pouco depois, alguns integrantes da comissão técnica também apareceram e prepararam o local, com bolas e cones que foram distribuídos pelo gramado.

Só por volta das 10h os jogadores começaram a aparecer na parte externa da Toca do Leão, mas nada de campo. Eles se dirigiram para a academia, onde realizaram treino físico em clima descontraído. Antes, o grupo estava reunido com Geninho, que passou um vídeo sobre o Coritiba, próximo adversário do Leão.

Por volta das 11h o presidente Paulo Carneiro chegou à Toca e, logo depois, os integrantes da comissão técnica retornaram para campo e retiraram o material que estava à espera dos jogadores. Nesse intervalo de tempo, os atletas deixaram a academia e partiram para o vestiário, onde tiveram uma reunião com o presidente rubro-negro.

“A gente conversou coisas particulares nossas. Não teve trabalho em campo, mas hoje fizemos nossa atividade na academia e assistimos a um vídeo também. Sábado estaremos prontos, com certeza”, disse o capitão Everton Sena, sem entrar em detalhes sobre a reunião entre elenco e o presidente Paulo Carneiro no vestiário do Barradão.

Uma fonte ligada aos jogadores afirmou que o treino não aconteceu porque o grupo segue com dois meses de salários atrasados. Há também falta de pagamento do direito de imagem dos atletas, que receberam garantia apenas de que teriam o 13º salário pago, o que não agradou ao grupo.

Esse foi o segundo ato de protesto dos jogadores rubro-negros em reivindicação pelos salários atrasados. No dia 11 deste mês, eles decidiram não concentrar para a partida contra o CRB, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vitória ainda não estava matematicamente livre do rebaixamento naquela ocasião.

Nesta quinta-feira, 28, o treino na Toca do Leão será com portões fechados, e no sábado o time faz sua despedida de 2019 ao receber o Coritiba no Barradão.

O Rubro-Negro está livre do rebaixamento e não tem maiores pretensões na competição, mas o jogo vale muito para o Coxa, que só depende de um triunfo em Salvador para assegurar a vaga na próxima edição da Série A.

Despedida

O dia na Toca do Leão também foi marcado pela presença do volante Lucas Cândido na Toca do Leão. Suspenso da próxima partida, o jogador foi liberado pelo clube desde terça-feira, mas apareceu para se despedir dos colegas de time e funcionários do clube.

Ele vai se reapresentar ao Atlético-MG, equipe que o emprestou ao Vitória, e não deve fazer parte do elenco rubro-negro em 2020. Nesta temporada, ele disputou 23 partidas pelo Leão e marcou dois gols na Série B do Brasileiro.

adblock ativo