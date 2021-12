Com Ruy e Felipe Garcia, Vitória viaja para enfrentar o Coritiba

Sem direito a folga, o elenco do Vitória fez, na manhã desta segunda-feira, 26, o último treino em Salvador visando a partida contra o Coritiba, válida pela 19° rodada da Série B do Brasileirão. No início da tarde, o grupo, seguiu para a capital paranaense.

Com uma grande sequência de jogos e pouco tempo de recuperação entre o jogos, os considerados titulares foram submetidos apenas a atividades de fisioterapia e uma sessão de fortalecimento muscular na academia do CT. Os demais atletas participaram de uma movimentação em campo reduzido com o técnico Carlos Amadeu.

Para o duelo contra o Coritiba, o Vitória terá à disposição 20 atletas, entre eles o meia Ruy. Anteriormente, a assessoria do clube comunicou que uma cláusula impedia a utilização do meia, emprestado ao Rubro-Negro pela equipe catarinense. No entanto, na manhã desta segunda, o Leão negou a existência da proibição e afirmou que o meia segue como opção

Quem retorna é o atacante Felipe Garcia, recuperado de lesão. Ele não atua desde a sexta rodada da Segundona. Os únicos desfalques para o confronto são o volante Baraka, e o meia Felipe Gedoz, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

O Vitória e Coritiba se enfrenta nesta terça, às 19h15, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Com 19 pontos, o Leão ocupa a 16° posição do Série B.

