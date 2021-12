Com Ronaldo em campo, Vitória realiza treino tático visando América-MG

Visando o duelo contra o América-MG, líder da Série B, no próximo sábado, 9, o Vitória realizou mais um treino, na manhã desta quarta-feira, 6, no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador.

Sob o comando de Rodrigo Chagas, o Rubro-Negro iniciou o dia com uma atividade tática, seguida de um coletivo no campo 1 do Centro de Treinamentos. Nos primeiros 20 minutos, Rodrigo se preocupou em ajustar a equipe, passando informações aos jogadores sobre o adversário.

O penúltimo treino do Leão será nesta quinta-feira, 7, a partir das 9 horas. O último, na sexta-feira, será mais cedo, às 8 horas, e depois a delegação rubro-negra já embarca para a capital mineira.

Cumprindo uma etapa de transição, os jogadores, Van, Alisson Farias e Léo Morais realizaram atividades especificas com o assistente de preparação do clube, Rodrigo Santana.

Já o goleiro Ronaldo trabalhou em campo pelo segundo dia seguido com o treinador Luciano Júnior, após ser liberado pelo departamento médico. O volante Matheus Frizzo segue em tratamento do trauma sofrido no joelho direito.

O jogo América-MG x Vitória, pela 33ª rodada será na Arena Independência, às 19 horas. O Rubro-Negro é o 15º com 37 pontos ganhos.

